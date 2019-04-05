Алан Патрік: Шахтар готовий до серії пенальті в матчі з Динамо

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Ми добре знаємо один одного, зустрічались уже багато разів, команди не надто змінюються. Це правда, що Паулу Фонсека разом із тренерським штабом завжди намагається знайти певні альтернативи, щоб ми могли здивувати супротивника. У неділю плануємо продемонструвати свій футбол, спробуємо керувати грою, аби здобути перемогу.

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Безперечно, наша мотивація є дуже високою. Ми хочемо перемогти і в Кубку, і в чемпіонаті країни. Розуміємо, що в чемпіонаті маємо деяку перевагу, але ще нічого не вирішено, про що слід пам’ятати. Нас очікує зустріч у Кубку України, це гра на виліт, коли все вирішиться в одному матчі.

Звісно, ми знаємо про пенальті. Є ще кілька днів, і ми розглядаємо всі ситуації, які можуть статися на футбольному полі. Шахтар прагнутиме вирішити все в основний час. Проте якщо відбудеться серія пенальті, ми також будемо готові, щоб пройти далі", – цитує Патріка офіційний сайт Шахтаря.

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