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Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛ

21:13 309 Читать на русском
Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛ
Віктор Циганков / nsc-olimpiyskiy

Молоді таланти Шахтаря та Динамо отримали солідний плюс до своєї ринкової вартості.

Популярний портал Transfermarkt оновив ринкові ціни деяких футболістів української Прем'єр-ліги. Найдорожчим гравцем нашого чемпіонату залишився лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі – його вартість ресурс не переглядав (18 млн євро). А от топ-3 змінився.

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков на другій сходинці наздогнав капітана Шахтаря Тайсона. Згідно з сьогоднішнім оновленням, вартість Циганкова збільшилася на 3 мільйони євро – тепер він коштує 13 млн за версією порталу (стільки ж, як і Тайсон).

У чільну п'ятірку увірвався новачок Шахтаря Тете – його оцінюють в 10 мільйонів. Хоча в реальності "гірники" заплатили Греміо 15 млн за бразильця.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Топ-6 найдорожчих гравців УПЛ:

Найбільше у вартості, відповідно до останніх коректив, додав інший новачок донецького клубу Манор Соломон. Ізраїльський вінгер подорожчав на 3,5 мільйона – тепер його оцінюють в 5 млн євро.

Відзначимо, що 3 гравці збірної України номінально подорожчали на 1 мільйон євро: Жуніор Мораєс (тепер 4 млн), Микола Шапаренко (тепер 3,5 млн), Віталій Миколенко (тепер 2 млн). Підвищилася вартість ще 3 українських захисників: Микола Матвієнко отримав +500 тисяч євро (тепер 3 млн), а Артем Шабанов і Валерій Бондаренко – по +300 тисяч євро (тепер 1,5 і 1 млн відповідно).

Єдиним з топів, хто подешевшав, став Денис Гармаш. Портал скинув йому 500 тисяч євро та оцінив у 4 мільйони.

Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Статті Денис Гармаш Денис Гармаш Тете Тете Манор Соломон Манор Соломон Віктор Циганков Віктор Циганков
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