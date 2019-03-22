Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛ

Молоді таланти Шахтаря та Динамо отримали солідний плюс до своєї ринкової вартості.

Популярний портал Transfermarkt оновив ринкові ціни деяких футболістів української Прем'єр-ліги. Найдорожчим гравцем нашого чемпіонату залишився лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі – його вартість ресурс не переглядав (18 млн євро). А от топ-3 змінився.

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков на другій сходинці наздогнав капітана Шахтаря Тайсона. Згідно з сьогоднішнім оновленням, вартість Циганкова збільшилася на 3 мільйони євро – тепер він коштує 13 млн за версією порталу (стільки ж, як і Тайсон).

У чільну п'ятірку увірвався новачок Шахтаря Тете – його оцінюють в 10 мільйонів. Хоча в реальності "гірники" заплатили Греміо 15 млн за бразильця.

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Топ-6 найдорожчих гравців УПЛ:

Найбільше у вартості, відповідно до останніх коректив, додав інший новачок донецького клубу Манор Соломон. Ізраїльський вінгер подорожчав на 3,5 мільйона – тепер його оцінюють в 5 млн євро.

Відзначимо, що 3 гравці збірної України номінально подорожчали на 1 мільйон євро: Жуніор Мораєс (тепер 4 млн), Микола Шапаренко (тепер 3,5 млн), Віталій Миколенко (тепер 2 млн). Підвищилася вартість ще 3 українських захисників: Микола Матвієнко отримав +500 тисяч євро (тепер 3 млн), а Артем Шабанов і Валерій Бондаренко – по +300 тисяч євро (тепер 1,5 і 1 млн відповідно).

Єдиним з топів, хто подешевшав, став Денис Гармаш. Портал скинув йому 500 тисяч євро та оцінив у 4 мільйони.

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