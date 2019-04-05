Кривцов назвав найпам'ятнішу для себе перемогу над Динамо

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Вважаю, що ми в хорошому стані. Зараз у нас є кілька днів, щоб відновитися після гри з Олександрією і потім планомірно готуватися до матчу з Динамо. Думаю, що у нас є час напрацювати також і тактичні аспекти до гри з цим суперником.

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Пам'ятаю сезон, в якому ми протягом тижня грали два матчі з Динамо. Спочатку обіграли киян в чемпіонаті, а потім через кілька днів в Кубку на Донбас Арені виграли з рахунком 4:1.

У Динамо є молоді гравці, які добре оснащені технічно, плюс команда грає компактно. Це хороший суперник, який нарівні з Шахтарем намагається боротися за чемпіонський титул", – цитує Кривцова Команда 1.

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