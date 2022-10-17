Сегодня, 17 октября 2022 года, в Париже проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток прошлого сезона. Следите за главными событиями вместе с "Футбол 24".

13-й – Себастьян Алле (Боруссия Д), который сейчас лечит опухоль яичка. Фабинью (Ливерпуль) и Рафаэль Леау (Милан) заняли 14 место в итоговом рейтинге.

16-м финишировал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк. 17 место досталось сразу трем футболистам: Луису Диасу (Порту/Ливерпуль), Душану Влаховичу (Фиорентина/Ювентус) и Каземиро (Реал/МЮ).

На 20-м месте расположился нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. В прошлом году форвард был 6-м, но сейчас это худший результат за всю его карьеру. Однако, будем честными, сам CR7 уже далеко не тот. За португальцем идет Харри Кейн (Тоттенхэм).

22-24 позиции между собой поделили Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Бернарду Силва и Фил Фоден (оба – Ман Сити).

Объявление окончательного рейтинга начато. Места с 25 по 30 заняли Йозуа Киммих (Бавария), Майк Меньян (Милан), Антонио Рюдигер (Челси/Реал), Жоау Канселу (Ман Сити), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг), Дарвин Нуньес (Бенфика), набрав одинаковое количество баллов.

Весь футбольный бомонд сегодня собирается в парижском Театре Шатле на церемонии вручения "Золотого мяча". Кроме главного приза своих обладателей найдут трофеи Копа (лучший молодой игрок), Яшина (лучший голкипер), а также несколько других.

Напомним, что в прошлом году самую престижную индивидуальную награду выиграл Лионель Месси, что вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире. В этом году он не претендует на премию, ведь не попал в тридцатку номинантов. Главным фаворитом называют форварда Реала Карима Бензема.