Спаллетти согласился заменить Джампаоло в Милане, – СМИ

Итальянский Милан, неудачно начавший сезон в Серии А, близок к смене главного тренера.

Руководство "россонери" намерено в ближайшее время уволить Марко Джампаоло с поста главного тренера команды, а на его место пригласить одного из опытных итальянских наставников.

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Фаворитом боссов Милана неожиданно стал Лучано Спалетти, с которым уже провели первый этап переговоров, информирует Sky. Также отмечается, что 60-летний специалист уже согласился возглавить "красно-черных", и теперь стороны ожидают решения миланского Интера, с которым Спаллетти до сих пор связан контрактом.

Ожидается, что "нерадзурри" будут не против отпустить тренера, поскольку это позволит им сэкономить 5 миллионов евро, которые они обязаны выплатить Спаллетти до завершения его контракта.

Напомним, в списке кандидатов на пост нового тренера Милана назывались Арсен Венгер, Андрей Шевченко, Стефано Пиоли и Дженнаро Гаттузо.

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