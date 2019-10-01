Венгер может возобновить карьеру в Милане, – GdS

Легендарный специалист Арсен Венгер может возобновить тренерскую деятельность в итальянском Милане.

Опытный француз может заменить Марко Джампаоло в должности наставника "россонери". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Цыганык прокомментировал слухи о назначении Шевченко в Милан

Венгер в очередной раз вернулся на радар боссов Милана. Руководство клуба разочарованно плохим стартом команды под руководством Джампаоло – 6 очков за шесть туров. Менеджмент миланцев якобы уже подыскивает замену главному тренеру. Среди претендентов, кроме Венгера, коуч сборной Украины Андрей Шевченко, рулевой Аталанты Джан Пьеро Гасперини и ныне безработный Массимилиано Аллегри.

К слову, Арсен Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" французский специалист проработал почти 22 года.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты