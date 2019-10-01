toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТЕР U-19

Венгер может возобновить карьеру в Милане, – GdS

19:00 51 Читати українською
Венгер может возобновить карьеру в Милане, – GdS
Арсен Венгер / AFP

Легендарный специалист Арсен Венгер может возобновить тренерскую деятельность в итальянском Милане.

Опытный француз может заменить Марко Джампаоло в должности наставника "россонери". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Цыганык прокомментировал слухи о назначении Шевченко в Милан

Венгер в очередной раз вернулся на радар боссов Милана. Руководство клуба разочарованно плохим стартом команды под руководством Джампаоло – 6 очков за шесть туров. Менеджмент миланцев якобы уже подыскивает замену главному тренеру. Среди претендентов, кроме Венгера, коуч сборной Украины Андрей Шевченко, рулевой Аталанты Джан Пьеро Гасперини и ныне безработный Массимилиано Аллегри.

К слову, Арсен Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" французский специалист проработал почти 22 года.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты

blog_ava
Аталанта – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
06:30
1661
Теги
Италия Милан Милан Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук