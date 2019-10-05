Гаттузо может снова возглавить Милан – наставник вернется в клуб при одном условии

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может вернуться на пост наставника "россонери".

Дженнаро Гаттузо является кандидатом на пост главного тренера Милана в случае увольнения Марко Джампаоло, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, руководители клуба твердо намерены провести изменения на тренерском посту. Добавляется, что Гаттузо согласится возглавить Милан только при условии, если Паоло Мальдини покинет пост технического директора "россонери".

Стоит отметить, что в качестве других претендентов на пост наставника Милана назывались Массимиллиано Аллегри Лучано Спаллетти, Клаудио Раньери. Также речь шла о возможном назначении Андрея Шевченко.

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Милан имеет в активе 6 очков, находясь рядом с зоной вылета – "россонери" уже на 16 месте. Следующий матч "россонери" проведут на выезде из Дженоа, начало игры в 21:45.