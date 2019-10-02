Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы возглавить свой бывший клуб – Милан.

Руководство "россонери" недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло и ищет ему замену. Вчера после матча Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер спортивный директор Милана Паоло Мальдини встретился с Андреем Шевченко и обсудил возможные детали сотруднечиства.

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Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери, Шевченко согласился стать главным тренером Милана, но имеет свои требования. Украинец готов начать работу с "красно-черными" не раньше ноября, поскольку планирует сначала квалифицироваться на Евро-2020 со сборной Украины. Также он хочет сохранить свой тренерский штаб, который работает с национальной командой.

Отмечается, что функционеры Милана взяли время, чтобы обдумать это контрпредложение. Кроме того, параллельно изучаются другие кандидатуры. В частности, называют имена Руди Гарсии и Массимилиано Аллегри.

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