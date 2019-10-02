toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - БАВАРИЯ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист

08:50 707 Читати українською
Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист
Андрей Шевченко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы возглавить свой бывший клуб – Милан.

Руководство "россонери" недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло и ищет ему замену. Вчера после матча Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер спортивный директор Милана Паоло Мальдини встретился с Андреем Шевченко и обсудил возможные детали сотруднечиства.

Павелко: Шевченко точно будет работать со сборной Украины до конца Евро-2020

Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери, Шевченко согласился стать главным тренером Милана, но имеет свои требования. Украинец готов начать работу с "красно-черными" не раньше ноября, поскольку планирует сначала квалифицироваться на Евро-2020 со сборной Украины. Также он хочет сохранить свой тренерский штаб, который работает с национальной командой.

Отмечается, что функционеры Милана взяли время, чтобы обдумать это контрпредложение. Кроме того, параллельно изучаются другие кандидатуры. В частности, называют имена Руди Гарсии и Массимилиано Аллегри.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты

blog_ava
Ошеломляющий рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Байер – 3:0
08:25
610
Теги
Главное Италия Сборная Украины Паоло Мальдини Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
42
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук