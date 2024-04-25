Матч 34-го тура чемпионата Италии между Интером и Торино впервые в истории кальчо обслужит полностью женская бригада арбитров.

В воскресенье на стадионе Джузеппе Меацца помощницами главного арбитра Марии Соле Феррьери Капути станут ассистенты Франческа Ди Монте и Тициана Трашиатти. Как информирует Gazzetta dello Sport, впервые в истории элитного итальянского дивизиона состав судейской бригады будет состоять полностью из женщин. Их назначали на игру новоиспечённого чемпиона Интера с Торино.

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Ранее в Италии полностью женские бригады арбитров были задействованы только в Серии В и Кубке Италии. Теперь очередь добралась и до Серии А.

Матч Интер – Торино состоится 28 апреля в 13:30 по киевскому времени. Интер уже недосягаем для своих преследователей, а Торино занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата.

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