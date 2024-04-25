В среду, 24 апреля спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли встретился с гендиром Монцы Адриано Галлиани для обсуждения сделки о "закрытии" трансфера вратаря Микеле Ди Грегорио. Об этом информирует Tuttosport. Сообщается, что сумма трансфера должна составить 20 млн евро.

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Именно столько денег минувшей зимой предлагал Монце Ньюкасл. Однако сам голкипер отказался от переезда в АПЛ – он желает продолжить карьеру в "Старой синьоре". При этом известно, что кумиром Ди Грегорио является экс-вратарь Интера Самир Ханданович.

Сейчас основным вратарём Ювентуса является Войцех Щенсны, контракт с клубом которого действителен до лета 2025 года. Сообщается, что игрок сборной Польши не желает снижать свою зарплату, поэтому он может уйти летом на правах свободного агента.

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