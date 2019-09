"Они собираются опозорить еще одного культового игрока" Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты

Хорошая траектория Шевченко в сборной Украины привлекла внимание боссов миланского клуба, который проваливает очередной сезон, на этот раз – под руководством Марко Джампаоло. Популярный портал Tuttomercatoweb называет тренера "сине-желтых" одним из главных претендентов на тренерский мостик депрессивных "россонери".

Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ

Шева якобы может возглавить родную для себя команду уже в ближайшее время, если бывший алленаторе Сампдории не найдет выхода из критической ситуации. После шести стартовых туров Серии А Милан расположился на унизительной 16-й строчке – скромные 6 очков в активе. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов клуба, стала безвольное домашнее поражение от Сампдории, когда Рибери и Ко просто разрывали подопечных Джампаоло.

Почти сразу по завершении поединка появилась информация о возможном приглашении Шевченко, которая была весьма неоднозначно воспринята поклонниками "россонери" в социальных сетях. Немало фанов считают, что Милану больше не стоит экспериментировать с назначением своих культовых игроков середины "нулевых", которые сейчас только проваливаются. Перед украинской легендой были Леонардо, Зеедорф, Индзаги, Брокки и Гаттузо, и ни одному из них не удалось вернуть историческому гранду былую славу. Опасаясь очередного фиаско, болельщики призывают руководство доверить тренерский стул специалисту с мировым именем. Хотя, бывают и те, которые верят в успех Шевы.

"Он не готов. Не делайте еще хуже".

"Пожалуйста, не надо... Не заставляйте фанов ненавидеть очередную легенду... Не экспериментируйте больше легендами...".

"Еще один непроверенный коуч. Проблемы Милана будут решены только тогда, когда они пригласят топ-тренера".

"Согласен. Мне нравится Интер с Конте. Нам нужен Аллегри или Моуринью. Они оба выигрывали чемпионат до этого".

"Не тратьте денег на нового игрока или посредственного тренера... Просто найдите специалиста мирового класса, Милану это нужно".

"Нам нужен тренер мирового класса. Хватит приглашать бывших игроков в качестве наставников".

"Если Джампаоло уволят, Милан пригласит Шевченко? Кто-то проклял Милан, запретив им подписывать тренеров топового уровня?".

"Нееет... Они собираются опозорить еще одну культовую фигуру для Милана".

"После Шевы придет Оддо, затем – Неста, и, возможно, уволив всю команду-победителя Лиги чемпионов 2007 мы сможем найти хорошего тренера".

"Я не хочу смотреть, как Шева идет по стопам Гаттузо. Пусть он останется легендой. Не превращайте его в провального тренера Милана".

"Шева был моим кумиром, я начал смотреть футбол именно из-за него. Это мой любимый игрок за все времена. Но я немного волнуюсь. Если его тактика соответствует Милану, возможно, это сработает. Не знаю".

Sheva would be a good solution. He's doing well woth Ukraine and loves Milan. Also knwos pretty well anout training. Do not forget the story when he joined Milan with Labanovskyi. pic.twitter.com/KhEKATQJau