Игроки Милана не пожали руку Джампаоло в перерыве матча с Дженоа – курьез дня

Главный тренер Милана Марко Джампаоло хотел пожать руку своим игрокам в перерыве матча 7 тура Серии А против Дженоа (2:1), но был проигнорирован.

Милан в тяжелом матче с 4 изъятиями одержал выездную победу над Дженоа (2:1) в рамках 7 тура Серии А. Но наставник "россонери" Марко Джампаоло успел сконфузиться в перерыве.

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Главный тренер команды хотел пожать руку своим подопечным, но те не отреагировали на жест алленаторе.

К счастью для Джампаоло, который находится под угрозой увольнения, команда одержала волевую победу, а в конце матча Рейна отразил пенальти.