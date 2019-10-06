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Игроки Милана не пожали руку Джампаоло в перерыве матча с Дженоа – курьез дня

00:50 56 Читати українською
Игроки Милана не пожали руку Джампаоло в перерыве матча с Дженоа – курьез дня
Марко Джампаоло / ФК Милан

Главный тренер Милана Марко Джампаоло хотел пожать руку своим игрокам в перерыве матча 7 тура Серии А против Дженоа (2:1), но был проигнорирован.

41’ Лассе Шене
47’ Риккардо Сапонара
56’ Давиде Бираски
 
Тео Эрнандес 52’
Франк Кессье 56’
Давид Калабрия 79’
Саму Кастильехо 90+4’
41’ Лассе Шене
47’ Риккардо Сапонара
52’ Тео Эрнандес
56’ Давиде Бираски
56’ Франк Кессье
79’ Давид Калабрия
90+4’ Саму Кастильехо

Милан в тяжелом матче с 4 изъятиями одержал выездную победу над Дженоа (2:1) в рамках 7 тура Серии А. Но наставник "россонери" Марко Джампаоло успел сконфузиться в перерыве.

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Главный тренер команды хотел пожать руку своим подопечным, но те не отреагировали на жест алленаторе.

К счастью для Джампаоло, который находится под угрозой увольнения, команда одержала волевую победу, а в конце матча Рейна отразил пенальти.

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Теги
Дженоа - Милан Италия футбольные курьёзы Видеоновости Марко Джампаоло Марко Джампаоло Дженоа Дженоа Милан Милан
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