Спаллетті погодився замінити Джампаоло у Мілані, – ЗМІ

Італійський Мілан, який невдало почав сезон у Серії А, близький до зміни головного тренера.
Керівництво "россонері" має намір найближчим часом звільнити Марко Джампаоло з посади головного тренера команди, а на його місце запросити одного з досвідчених італійських наставників.
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Фаворитом босів Мілана несподівано став Лучано Спалетті, з яким уже провели перший етап переговорів, інформує Sky. Також зазначається, що 60-річний фахівець вже погодився очолити "червоно-чорних", тож тепер сторони очікують рішення міланського Інтера, з яким Спаллетті досі пов'язаний контрактом.
Очікується, що "нерадзуррі" будуть не проти відпустити тренера, осільки це дозволить їм зекономити 5 мільйонів євро, які вони зобов'язані виплатити Спаллетті до завершення його контракту.
Нагадаємо, у списку кандидатів на посаду нового тренера Мілана називалися Арсен Венгер, Андрій Шевченко, Стефано Піолі та Дженнаро Гаттузо.
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