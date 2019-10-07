Милан выберет нового наставника среди двух экс-тренеров Интера, – итальянские СМИ

Руководство итальянского Милана рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Марко Джампаоло даже несмотря на волевую победу "россонери" над Дженоа (2:1) в 8-м туре Серии А.

В списке претендентов на пост нового тренера Милана фигурируют имена Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia. Именно из этих двух специалистов руководство "красно-черных" выберет замену для Джампаоло.

Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист

Отмечается, что нынешний наставник Милана Марко Джампаоло вряд ли сможет сохранить свой пост, поскольку методами его работы недовольны несколько игроков основного состава. Руководство клуба также возлагало намного большие ожиданий на 52-летнего специалиста, переманивая его с Сампдории перед началом сезона.

Напомним, 53-летний Стефано Пиоли работал с миланским Интером в сезоне 2016/2017, а последним местом его работы была Фиорентина. Что касается Спаллетти, то 60-летний тренер покинул Интер после завершения прошлого сезона.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты