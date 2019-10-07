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Милан выберет нового наставника среди двух экс-тренеров Интера, – итальянские СМИ

13:32 83 Читати українською
Милан выберет нового наставника среди двух экс-тренеров Интера, – итальянские СМИ
Стефано Пиоли / Viola News

Руководство итальянского Милана рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Марко Джампаоло даже несмотря на волевую победу "россонери" над Дженоа (2:1) в 8-м туре Серии А.

В списке претендентов на пост нового тренера Милана фигурируют имена Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia. Именно из этих двух специалистов руководство "красно-черных" выберет замену для Джампаоло.

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Отмечается, что нынешний наставник Милана Марко Джампаоло вряд ли сможет сохранить свой пост, поскольку методами его работы недовольны несколько игроков основного состава. Руководство клуба также возлагало намного большие ожиданий на 52-летнего специалиста, переманивая его с Сампдории перед началом сезона.

Напомним, 53-летний Стефано Пиоли работал с миланским Интером в сезоне 2016/2017, а последним местом его работы была Фиорентина. Что касается Спаллетти, то 60-летний тренер покинул Интер после завершения прошлого сезона.

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Милан Милан Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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