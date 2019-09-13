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Витао дебютировал за молодежную команду Шахтера забитым голом

15:28 147 Читати українською
Витао дебютировал за молодежную команду Шахтера забитым голом
Витао / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Витао отметился забитым голом в дебютном матче за молодежную команду "горняков".

Новоиспеченный защитник Шахтера Витао сыграл в матче молодежной команды "горняков" против Зари.

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На 56-й минуте бразилец забил второй гол в матче. Добавим, что игра завершилась уверенной победой Шахтера со счетом 3:0.

Напомним, защитник сборной Бразилии U-21 перебрался в Шахтер в последний день трансферного окна с Палмейрас, где выступал преимущественно в молодежной команде. Сумма трансфера составила 4 млн евро.

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Дебютний гол Вітао у формі Шахтаря:

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