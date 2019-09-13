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Тайсон кардинально сменил имидж – бразилец эмоционально переживает сорванный трансфер

14:35 120 Читати українською
Тайсон кардинально сменил имидж – бразилец эмоционально переживает сорванный трансфер
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон нашел утешение в новом имидже и танцах после сорванного трансфера в Серию А.

Тайсон отправился в Бразилию во время международной паузы, чтобы снять стресс после неудачного трансфера в один из клубов Серии А.

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Бразилец изменил свой имдж, окрасив волосы в белый цвет и выложил сторис в Instagram, где танцует традиционные бразильские танцы вместе со своими друзьями.

Напомним, Тайсона связывали с возможным трансфером в Рому или Милан, но стороны так и не смогли договориться. Известно, что Шахтер требовал за свою звезду 30 млн евро.

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