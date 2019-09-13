Тете: Динамо находится на одном уровне с Александрией и Зарей

Полузащитник Шахтера Тете поделился мнением об уровне команд УПЛ.

"Уверен, если перенести Шахтер в чемпионат Бразилии, мы бы и там стали чемпионами.

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Динамо – команда с именем. Возможно, они переживают сейчас не лучший момент, но нам не стоит расслабляться. Заря и Александрия ни чем не уступают Динамо. Думаю, это команды примерно одного уровня", – рассказал Тете в интервью журналу Футбол.

Отметим, что Тете провел 4 матча в составе Шахтера в этом сезоне, отметившись 2 забитыми голами.

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