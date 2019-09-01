Заря благодаря невероятному камбэку вырвала ничью у Динамо

Луганская Заря и киевское Динамо не выявили сильнейшего в матче 6-го тура УПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Заря и Динамо свой очный поединок начали без лишней разведки. Уже на старте встречи луганчане и киевляне продемонстрировали, что значительную ставку в этом матче делают на игру флангами. Для начала Де Пена с левого фланга атаки "бело-синих" опасно простреливал (Чеберко вынес), а затем классно навесил на Бурду с углового, но центрбэк не сумел попасть по мячу.

Заря – Динамо – видео голов

Подопечные Виктора Скрипника в ответ убежали в контратаку, в которой Кочергин подключил Михайличенко на фланге, тот адресовал передачу в штрафную площадку, а Громов опасно пробил головой после скидки Юрченко – над воротами. В эти минуты Заря перехватила инициативу и уверенно, по-хозяйски, "катала" мяч с фланга на фланг, обозначая свой контроль над игрой. Правда, без моментов.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

На 9-й минуте Динамо круто убежало в контратаку, которая должна была завершиться голом: Гармаш после силовой борьбы подхватил мяч на правом краю обороны, пробросил вперед на Цыганкова, а Виктор ювелирной передачей вывел на свидание с Шевченко люксембуржца Жерсона – Родригес решил сыграть на технику и прогадал, поскольку мяч после его удара разминулся со штангой.

Несколько хаотичный футбол от обеих команд, особенно в обороне, неожиданно завершился на 18-й минуте. Де Пена таки достиг своего, когда великолепный навес уругвайца с фланга уверенным ударом головой замкнул Жерсон – 1:0, а Чеберко и Абу Ханна лишь развели руками, выразив претензии друг другу.

Луганчане, однако, сразу могли отыграться. Это Хомченовский вовремя подключился к атаке и мощно пробил с лета, но Бойко парировал удар ногой. "Бело-синие" ответили своим моментом, который должен был завершиться голом – Цыганков отлично исполнил штрафной, переиграв Шевченко, но запоздалый сейв последнего создал для арбитров иллюзию, что мяч не пересек линию ворот полностью. Утерянный Динамо гол-фантом в очередной раз напомнил о каком-то мифическом присутствии VAR в УПЛ.

Но все же Динамо сумело забить второй раз. Буяльский на 36-й минуте пасом нашел Де Пену в свободной зоне, а уругваец мощным выстрелом "прошил" голкипера луганчан. По иронии судьбы, не обошлось без ошибки арбитров и здесь. Стоп-кадр повтора красноречивый – Де Пена в момент передачи был в офсайде.

Заря снова могла забить в ответной атаке, но Юрченко и Громов не смогли разобраться, как пробить Бойко с нескольких метров после хорошей скидки Будковского. Однако, на перерыв хозяева ушли с голом в активе. На 42-й минуте Михайличенко сильно пробил из-за пределов штрафной, голкипер киевлян неудачно отбил перед собой, и Громов без лишних проблем добил метров с 10-ти – 1:2 после первых 45 минут.

На второй тайм луганчане вышли полны желания сравнять счет. Ребята Скрипника активно стартовали и попытались застать "бело-синих" врасплох. Однако, на поле вернулся хаос – команды старались отвечать атакой на атаку, однако особого конструктива впереди обеспечить не могли.

Постепенно Динамо вернуло мяч под свой контроль, а Заря сконцентрировалась на попытках поймать киевлян на контратаке. Это могло принести свои плоды на 62-й минуте, но Громов не смог "продавить" Миколенко на подступах к штрафной. А подключение Хомченовского с ударом заблокировали защитники.

"Динамовцы" могли снять все вопросы о победителе на 69-й минуте, когда получили право на штрафной. Бить взялся Цыганков и едва не оформил еще один гол-фантом – мяч после классного удара попал в перекладину, отбился в линию ворот и вылетел в поле.

Для Зари запахло жареным, потому луганчане вовремя перехватили инициативу. И вот уже Бойко пришлось демонстрировать чудеса реакции, когда Хомченовский с рикошетом пробил со штрафного. Но уже в следующем эпизоде и кипер "бело-синих" оказался бессилен: Кабаев, как оказалось, к счастью, неудачно среагировал на подачу с углового, мяч полетел к Абу Ханне и немец фантастической бисиклетой пробил в дальний угол ворот Динамо – 2:2!

Поймав кураж, луганчане буквально полетели вперед и несколько раз были близки к тому, чтобы вырвать 3 очка. В частности, на 87-й минуте Будковский замыкал дальнюю штангу, но промахнулся. А еще две минуты спустя он мог хоронить киевлян, но его удар метров с 11-ти самоотверженно заблокировал Миколенко.

Итак, ничья в пользу конкурентов Зари и Динамо в чемпионате. Так луганчане остались на 3-м месте (11 очков после шести матчей), а Динамо поднялось на 5-ю строчку (8 баллов после 5-ти поединков). Отрыв от Шахтера почти космический – у донетчан уже 18 пунктов.

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