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Заря благодаря невероятному камбэку вырвала ничью у Динамо

21:25 462 Читати українською
Заря благодаря невероятному камбэку вырвала ничью у Динамо
Заря благодаря невероятному камбэку вырвала ничью у Динамо / ФК Заря

Луганская Заря и киевское Динамо не выявили сильнейшего в матче 6-го тура УПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

Заря и Динамо свой очный поединок начали без лишней разведки. Уже на старте встречи луганчане и киевляне продемонстрировали, что значительную ставку в этом матче делают на игру флангами. Для начала Де Пена с левого фланга атаки "бело-синих" опасно простреливал (Чеберко вынес), а затем классно навесил на Бурду с углового, но центрбэк не сумел попасть по мячу.

Заря – Динамо – видео голов

Подопечные Виктора Скрипника в ответ убежали в контратаку, в которой Кочергин подключил Михайличенко на фланге, тот адресовал передачу в штрафную площадку, а Громов опасно пробил головой после скидки Юрченко – над воротами. В эти минуты Заря перехватила инициативу и уверенно, по-хозяйски, "катала" мяч с фланга на фланг, обозначая свой контроль над игрой. Правда, без моментов.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

На 9-й минуте Динамо круто убежало в контратаку, которая должна была завершиться голом: Гармаш после силовой борьбы подхватил мяч на правом краю обороны, пробросил вперед на Цыганкова, а Виктор ювелирной передачей вывел на свидание с Шевченко люксембуржца Жерсона – Родригес решил сыграть на технику и прогадал, поскольку мяч после его удара разминулся со штангой.

Несколько хаотичный футбол от обеих команд, особенно в обороне, неожиданно завершился на 18-й минуте. Де Пена таки достиг своего, когда великолепный навес уругвайца с фланга уверенным ударом головой замкнул Жерсон – 1:0, а Чеберко и Абу Ханна лишь развели руками, выразив претензии друг другу.

Луганчане, однако, сразу могли отыграться. Это Хомченовский вовремя подключился к атаке и мощно пробил с лета, но Бойко парировал удар ногой. "Бело-синие" ответили своим моментом, который должен был завершиться голом – Цыганков отлично исполнил штрафной, переиграв Шевченко, но запоздалый сейв последнего создал для арбитров иллюзию, что мяч не пересек линию ворот полностью. Утерянный Динамо гол-фантом в очередной раз напомнил о каком-то мифическом присутствии VAR в УПЛ.

Но все же Динамо сумело забить второй раз. Буяльский на 36-й минуте пасом нашел Де Пену в свободной зоне, а уругваец мощным выстрелом "прошил" голкипера луганчан. По иронии судьбы, не обошлось без ошибки арбитров и здесь. Стоп-кадр повтора красноречивый – Де Пена в момент передачи был в офсайде.

Заря снова могла забить в ответной атаке, но Юрченко и Громов не смогли разобраться, как пробить Бойко с нескольких метров после хорошей скидки Будковского. Однако, на перерыв хозяева ушли с голом в активе. На 42-й минуте Михайличенко сильно пробил из-за пределов штрафной, голкипер киевлян неудачно отбил перед собой, и Громов без лишних проблем добил метров с 10-ти – 1:2 после первых 45 минут.

На второй тайм луганчане вышли полны желания сравнять счет. Ребята Скрипника активно стартовали и попытались застать "бело-синих" врасплох. Однако, на поле вернулся хаос – команды старались отвечать атакой на атаку, однако особого конструктива впереди обеспечить не могли.

Постепенно Динамо вернуло мяч под свой контроль, а Заря сконцентрировалась на попытках поймать киевлян на контратаке. Это могло принести свои плоды на 62-й минуте, но Громов не смог "продавить" Миколенко на подступах к штрафной. А подключение Хомченовского с ударом заблокировали защитники.

"Динамовцы" могли снять все вопросы о победителе на 69-й минуте, когда получили право на штрафной. Бить взялся Цыганков и едва не оформил еще один гол-фантом – мяч после классного удара попал в перекладину, отбился в линию ворот и вылетел в поле.

Для Зари запахло жареным, потому луганчане вовремя перехватили инициативу. И вот уже Бойко пришлось демонстрировать чудеса реакции, когда Хомченовский с рикошетом пробил со штрафного. Но уже в следующем эпизоде и кипер "бело-синих" оказался бессилен: Кабаев, как оказалось, к счастью, неудачно среагировал на подачу с углового, мяч полетел к Абу Ханне и немец фантастической бисиклетой пробил в дальний угол ворот Динамо – 2:2!

Поймав кураж, луганчане буквально полетели вперед и несколько раз были близки к тому, чтобы вырвать 3 очка. В частности, на 87-й минуте Будковский замыкал дальнюю штангу, но промахнулся. А еще две минуты спустя он мог хоронить киевлян, но его удар метров с 11-ти самоотверженно заблокировал Миколенко.

Итак, ничья в пользу конкурентов Зари и Динамо в чемпионате. Так луганчане остались на 3-м месте (11 очков после шести матчей), а Динамо поднялось на 5-ю строчку (8 баллов после 5-ти поединков). Отрыв от Шахтера почти космический – у донетчан уже 18 пунктов.

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Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ
11:45
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