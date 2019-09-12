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Силас трогательно попрощался с Зарей

08:26 182 Читати українською
Силас трогательно попрощался с Зарей
Силас (справа) / фото ФК Заря

Полузащитник Зари Силас, который продолжит карьеру в Хапоэле Кирьят-Шмона, попрощался с луганским клубом.

"Я оставляю здесь мою благодарность луганской Зари, а также всем сотрудникам клуба, большое спасибо всему тренерскому штабу, с которым я имел возможность работать в течение последних двух лет.

Силас стал игроком Хапоэля Кирьят-Шмона

Спасибо за доверие ко мне, где, слава Богу, я всегда имел отличные условия для того, чтобы быть в отличной форме. И также особо выражаю мою благодарность всем нашим фанатам, которые всегда были на нашей стороне, я буду продолжать болеть вместе с вами, чтобы вы пережили невероятные эмоции с командой", – поделился Силас в своем посте в Instagram.

Напомним, Силас проведет сезон 2019/20 по Хапоэль Кирьят-Шмона на правах аренды, израильский клуб также имеет право выкупа игрока по завершении сделки.

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Я оставляю здесь мою благодарность @zoryaluhansk, также всем сотрудникам клуба, большое спасибо всему тренерскому штабу, с которым я имел возможность работать в течение последних двух лет, спасибо за доверие ко мне, где, слава Богу, я всегда имел превосходные условия для того, чтобы быть в отличной форме. И также особенно выражаю мою благодарность всем нашим фанатам, которые всегда были на нашей стороне, я буду продолжать болеть вместе с вами, чтобы вы пережили невероятные эмоции с командой! #gozarya #blackwhite ️️

Допис, поширений Silas Araujo (@_araujosilas)

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