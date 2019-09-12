"Зашел, как к себе домой", – Коноплянка рассказал об адаптации в донецком клубе

Бывший полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка, презентация которого состоялась сегодня в Киеве, поделился впечатлениями от первых дней пребывания в Шахтере.

"Никакой адаптации нет. На самом деле, я зашел как к себе домой. Мораес, Тайсон, Марлос – они меня познакомили со всеми бразильцами. Это очень хорошие и открытые люди.

Коноплянка объяснил, почему выбрал 15-й номер в Шахтере

На английском кто-то говорит. Понятно, что большинство на португальском. Я стараюсь вспомнить свой испанский... Немного получается общаться. Что касается украинцев, то это моя семья – сборная Украины. Не могу кого-то выделить, потому что со всеми в хороших отношениях", – рассказал Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Напомним, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа