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"Зашел, как к себе домой", – Коноплянка рассказал об адаптации в донецком клубе

18:45 47 Читати українською
"Зашел, как к себе домой", – Коноплянка рассказал об адаптации в донецком клубе
Евгений Коноплянка и Витао / ФК Шахтер

Бывший полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка, презентация которого состоялась сегодня в Киеве, поделился впечатлениями от первых дней пребывания в Шахтере.

"Никакой адаптации нет. На самом деле, я зашел как к себе домой. Мораес, Тайсон, Марлос – они меня познакомили со всеми бразильцами. Это очень хорошие и открытые люди.

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На английском кто-то говорит. Понятно, что большинство на португальском. Я стараюсь вспомнить свой испанский... Немного получается общаться. Что касается украинцев, то это моя семья – сборная Украины. Не могу кого-то выделить, потому что со всеми в хороших отношениях", – рассказал Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Напомним, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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