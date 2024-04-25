Советник Игоря Суркиса в Динамо Артем Кравец рассказал, как проходит его обучение для футбольных менеджеров, во время которого он посетил академии Аякса и Манчестер Сити.

“Отстают ли украинские футбольные школы от топ-академий? В Амстердаме и Манчестере мы были группой, в которую входили представители лондонского Арсенала, Манчестер Юнайтед, Спортинга, Ромы, Боруссии (Дортмунда) и много других европейских клубов, и хочу отметить, что все без исключения очень положительно отзываются о динамовской школе.

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Отмечают, что много талантливых футболистов растут. И это правда. У нас по всей стране, не только в Динамо, много талантливых игроков, им надо помогать развиваться и двигаться в правильном направлении. По наличию талантов мы не уступаем никому, но нужно сделать для них соответствующие условия, организовывать обучение для тренеров, ведь многое зависит от наставников.

Как сложно развивать динамовскую академию в условиях войны? Есть свои проблемы, конечно, на которые очень сильно влияет война. В первую очередь, надо понимать, что многие дети уехали за границу. Также все мы понимаем, что тяжелая ситуация в самой стране, поэтому неправильно требовать сейчас вкладывать большие средства в развитие детско-юношеского футбола. Конечно, надо инвестировать, развиваться, но ко всему нужно подходить с "холодной" головой. Ведь все мы понимаем, что сейчас главная цель для нас всех – победа в войне", – поделился Кравец в интервью официальному сайту Динамо.

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