Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер открывает сезон Лиги чемпионов домашним матчем против Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер – Манчестер Сити

18 сентября, 22:00. Харьков, ОСК Металлист

Главный арбитр: Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш (Португалия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Шахтер попал в очень сложную группу с чемпионом Англии, главным открытием чемпионата Италии и очень мощным коллективом из Загреба. В таком квартете на вес будет каждое очко и каждый гол, поэтому о матче с Манчестер Сити нельзя говорить как о возможности сохранить силы на более важные поединки – тем более, когда речь идёт о домашней встрече. Цепляться, бороться, кусаться, лить слезы, но пытаться отбирать победу у манкунианского монстра "горнякам" жизненно необходимо. Тем более, что прямо сейчас выпала самая лучшая возможность для сенсации.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Сильные и слабые стороны Шахтера

Серьёзно опираться на гигантский отрыв дончан от конкурентов в УПЛ смысла нет – пока даже лучшая лига мира не готова тягаться с АПЛ. Впрочем, стоит отметить, что Шахтер выиграл все семь стартовых туров, не дав практически никаких шансов середнякам и вырвав победу там, где нужно было проявить характер.

У подопечных Луиша Каштру всё очень хорошо с результативностью: в среднем, команда забивает по 3,3 гола за игру, тогда как год назад у Паулу Фонсеки этот показатель составлял 2,57, а два года назад – 2,0. Пропускают "горняки" на том же уровне (от 0,57 до 0,8 за матч). В среднем, каждый второй удар Шахтера по воротам завершается попаданием в створ, а по количеству передач дончане практически идентичны Манчестер Сити – 17,7 за минуту (не более 6% из них – длинные).

Команда бежит, создаёт и забивает, но также следует отметить тактическую гибкость главного тренера. Футболисты Шахтера стали значительно мобильнее: тот же Степаненко из классического волнореза превратился в "пивота", Патрик стал качественно открываться в последней трети и забивать красивые голы, а с появлением Коноплянки кружева вокруг штрафной стали ещё более опасными – Евгений, при всех своих недостатках, был одним из лучших в Шальке в плане продвижении мяча вперёд. Тем же славится и Тайсон, который значительно увереннее чувствует себя на позиции "десятки", но может перегружать зону слева, где есть также и Исмаили.

Коноплянка рассказал, кто помешал ему перейти в турецкий чемпионат

Перегрузки зон – это вообще основа основ футбола Луиша Каштру; иногда они доходят до абсурдного, обнажая огромные клочки поля, но для УПЛ это нормально. В ЛЧ этот компонент будет выглядеть более сдержанно, но всё равно это сильное оружие. Рафа Бенитес в статье "Как победить Манчестер Сити" писал, что для прохода прессинга "горожан" нужно действовать уже, а Норвич на выходных показал, как его нужно преодолевать. Имея такое количество быстрых и техничных футболистов, Шахтеру по силам преодолеть давление английского монстра – главное, чтоб в зоне мяча было большинство.

Впрочем, не стоит забывать и о минусах. Когда Бенитес говорил об узкой игре, он в первую очередь думал об обороне – а здесь у дончан большие проблемы. Именно из-за них выход Коноплянки в таком матче кажется рискованным, ведь Исмаили нужна подстраховка. Справа же у Шахтера просто нет футболиста соответствующего класса – при всём уважении к тактическому прогрессу Болбата, сдержать давление Стерлинга трудно даже топ-защитникам АПЛ, а Марлос уже не в том возрасте и кондициях, чтобы регулярно помогать ему сзади.

Шахтер получит немалый денежный бонус от УЕФА за участие в еврокубках

С центром обороны также беда. Во-первых, у Луиша Каштру просто не хватает центрбеков – сейчас он может рассчитывать лишь на Кривцова и Матвиенко (а в запасе только Бондарь). Впрочем, при наличии Хочолавы ситуация выглядела бы не лучше. Во-вторых – защитники Шахтера крайне уязвимы при прессинге, что прекрасно продемонстрировала Заря. Сити же всегда оставляет большую группу футболистов между полузащитой и обороной соперника, агрессивно прессингуя его уже на первой стадии розыгрыша мяча – в этом компоненте команда Пепа Гвардиолы является одной из лучших в мире. Именно поэтому не верится в отсутствие пропущенных голов со стороны "горняков".

Сильные и слабые стороны Манчестер Сити

В первую очередь, следует отметить мотивированность "горожан". В прошлом сезоне они выиграли все внутренние турниры, но драматически вылетели из ЛЧ; теперь же все эксперты единодушно говорят о курсе на триумф в Европе – даже ценой поражения в АПЛ. Последний раз Пеп брал "ушастика" восемь лет назад, после чего непременно вылетал в плей-офф от топ-клубов и даже от Монако.

Сакки назвал Гвардиолу и Клоппа своими преемниками

Часто неудачи становились следствием желания каталонца подготовить на важный матч что-нибудь особое – например, дать футболистам самим выбрать, как играть, или же резко поменять любимую схему. Впрочем, уже было сделано слишком много ошибок, чтобы повторить их снова. Сити идет за трофеем и желает начать путь к нему с победы.

Главным преимуществом Манчестер Сити, конечно же, является статус суперклуба из суперчемпионата. Шахтер всего несколько раз в году играет в том темпе, который ему предложит чемпион Англии, а о количестве и стоимости звёзд даже говорить не приходится.

"Осталось покорить Вселенную", – Гвардиола оригинально отреагировал на комплимент Клоппа

В тактическом плане это одна из самых сильных команд в Европе – как правильно отметил Рафа Бенитес, нет единого способа ведения игры против Манчестер Сити. "Горожане" прекрасно адаптируются к вызовам и подстраиваются даже в тех матчах, где, казалось бы, хватило бы голого класса. Например, в поединке против Брайтона соперник использовал интересный билд-ап при розыгрыша мяча от собственных ворот – один из тройки центрбеков отходил далеко налево за спины атакующей группе Сити. Гвардиола сразу же ответил переходом на неожиданную схему 4-2-4, которая давала контроль впереди. Результат – 4:0.

В плане прессинга Манчестер Сити не является сильнейшим в Европе – по показателю PPDA среди всех топ-клубов он уступает Барселоне, Ливерпулю и ряду других грандов. Впрочем, по цифре OPPDA (количество передач на чужой половине поля перед оборонным действием соперника) "горожане" немного уступает лишь одной команде – Интеру (22,34 против 22,44). Это означает, что у манкунианцев просто невозможно отобрать мяч. Они очень легко продолевают контрпрессинг соперника.

Зинченко занимает 2 место по количеству передач среди всех игроков АПЛ – в компании украинца настоящие монстры

Впрочем, и минусов в нынешнем футболе Манчестер Сити достаточно. В первую очередь, следует отметить проблемы с игрой в центре обороны. После ухода Компани и тяжёлой травмы Ляпорта "горожане" могли рассчитывать лишь на Отаменди и Стоунза, однако теперь вылетел и он. Впрочем, даже если бы Джон мог сыграть, это не стало бы усилением для англичан, ведь статистически именно эта пара центрбеков Сити является наихудшей за все годы работы Гвардиолы в клубе. Среднее количество пропущенных ею голов – 1.1. При этом в 12% матчей с парой Отаменди-Стоунз манкунианцы пропускали более трёх мячей, а "всухую" она завершила лишь 36% поединков.

Норвич – Манчестер Сити: Зинченко не впечатлил и впервые проиграл, мастер класс для Шахтера от аутсайдера АПЛ перед ЛЧ

Есть большая вероятность, что позицию центрбека займет Уокер, который в последние годы стал реже делать свои знаменитые скоростные рейды и всегда находится немного позади основной группы партнёров. Также Пеп может опустить вниз кого-то из опорников, но здесь есть проблема – Фернандиньо довольно трудно выдержать темп топ-матчей и он уявзим под давлением. Родри был призван решить эту проблему, но опустить его назад Пеп не захочет – в центре ему нужен быстрый центрхав-интеллектуал. При его отсутствии команда резко сбивается на фланги. Гвардиола ненавидит такие ситуации, ведь кроссы – худшее, что умеют делать "горожане". В этом плане показательным был первый поединок против Тоттенхэма в 1/4 ЛЧ, где благодаря правильным перемещением "шпорам" удалось отобрать центр поля и победить.

Слева у манкунианцев также проблемы, ведь Зинченко в оборонительных действиях в новом сезоне не впечатляет. Достаточно вспомнить матч против Ливерпуля в Суперкубке, когда Салах нанес больше ударов, чем весь Сити. Александр хорошо поддерживает атаку, но в обороне частенько ошибается. После поражения от Норвича украинец получил низкие баллы от всех СМИ и был жестоко раскритикован фанатами.

Зинченко: Игроки Манчестер Сити уже присматривают в Харькове квартиры

Словом, против Манчестер Сити реально играть в футбол. Если Норвич сумел, то почему этого не может Шахтер? Тем более такой, какой мы имеем прямо сейчас.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды за всю историю провели четыре очных встречи – все в рамках последних двух сезонов Лиги чемпионов. Трижды "горняки" уступили "горожанам", одержав всего одну победу. Общий счёт противостояния – 12:2 в пользу Манчестер Сити.

2. Манчестер Сити провёл против украинских клубов восемь матчей – пять побед, одна ничья и два поражения. При этом "горожане" проигрывали украинцам исключительно на выезде.

3. Шахтер провел против английских клубов 16 матчей, в которых пять раз праздновал победу, трижды играл вничью и восемь раз проигрывал. Общий счет противостояния – 31:20 в пользу Англии.

4. Украина имеет отрицательную статистику противостояний против английских команд в ЛЧ и ЛЕ: 58 матчей, 13 побед, 14 ничьих, 31 поражение. Общий счёт противостояния – 98:56 в пользу Англии.

5. Общая стоимость состава Манчестер Сити в 10 раз превосходит стоимость состава Шахтера – €1,26 млрд против €137,4 млн.

Кадровая ситуация

Главной интригой со стороны "горняков" был вопрос участия Тайсона, который в матче против Зари получил сотрясение мозга. Вчера он тренировался в общей группе в шлеме, а на пресс-конференции Луиш Каштру сообщил, что бразилец выйдет на поле. Зато на нём не появится травмированный Давид Хочолава, а также Александр Пихалёнок – впрочем, последний и без повреждения вряд ли бы получил место в старте. Все остальные футболисты "горняков" готовы к поединку.

Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Манчестер Сити потерял из-за травмы Лероя Сане, Джона Стоунза и Эмерика Ляпорта – их мы точно не увидим. Уже успел восстановиться от повреждения Менди, однако появление скандального футболиста в основе маловероятно. Пеп ценит Зинченко и держит строгую командную дисциплину, а Бенжамин под последнее понятие вписывается так себе. Других проблем с составом у "горожан" нет, но интересно, кто займет позицию центрдефа и в какой схеме выйдет команда Гвардиолы. Уокер будет понадежнее Ферны, но бразилец не требует значительных перестроек.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Манчестер Сити

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Шахтер действительно подходит к матчу против Сити в гораздо более сильной форме, чем та, что была год назад. Команда Луиша Каштру более агрессивная, быстрая и вариативнее в атаке – да и характер, учитывая игру против Зари, у этого коллектива гораздо зубастее. Стоит также отметить ассистентов главного тренера "горняков", которые руководили последним матчем в УПЛ: получив предматчевые установки от Каштру, команда проиграла первый тайм, но в перерыве они сами перестроили тактику – и это вылилось в три гола за 15 минут.

Шахтер – Заря: Коноплянка как джокер, трагический рок-н-ролл Скрипника и много тревожных сигналов перед стартом в ЛЧ

Шахтер действительно крутой, но проблема заключается в том, что Манчестер Сити лучше в миллион раз. Просто потому, что этот Манчестер Сити – гранд, в котором один футболист может стоить больше, чем весь состав дончан (а он не дешёвый). Гранд, который каждую неделю играет на самых высоких скоростях против команд под руководством лучших тренеров мира в наиболее сложной лиге мира. В конце концов, "горожанам" просто хорошо даются матчи против Шахтера – в двух прошлых поединках "горняки" испытывали разгром, а единственная победа была одержана в последнем туре группового этапа над резервом англичан.

Кроме статуса, Манчестер Сити высочайшую мотивацию. Команде нужно стартовать в ЛЧ с победы, а также доказать критикам, что осечка с Норвичем и пять очков отставания от Ливрепуля являются обычными случайностями. Именно поэтому в положительный результат Шахтера в этом поединке не верится, но один гол подопечные Луиша Каштру должны забить – слишком слабая оборона у англичан. В этой группе каждый мяч будет на вес золота, поэтому это не так и плохо – впрочем, матч против Сити "горняки", с большой долей вероятности, проиграют.

Михаил Юхименко

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов