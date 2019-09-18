Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шахтар відкриває сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар потрапив у дуже складну групу з чемпіоном Англії, головним відкриттям чемпіонату Італії та дуже потужним колективом із Загребу. В такому квартеті на вагу золота буде кожне очко і кожен гол, тож про матчі з Манчестер Сіті не можна говорити, як про можливість зберегти сили на більш важливі поєдинки – тип паче, коли мова йде про домашню зустріч. Чіплятися, боротися, кусатися, лити сльози й намагатися відбирати перемогу у манкуніанського монстра "гірникам" життєво необхідно. Тим паче, що прямо зараз випала найкраща можливість для сенсації.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сильні та слабкі сторони Шахтаря

Серйозно опиратися на гігантський відрив донеччан від конкурентів в УПЛ сенсу немає – поки що навіть найкраща ліга світу не готова тягатися з АПЛ. Втім, варто зазначити, що Шахтар виграв усі сім стартових турів, не давши практично жодного шансу середнячкам і вирвавши перемогу там, де потрібно було проявити характер.

У підопічних Луїша Каштру все дуже добре з результативністю: в середньому, команда забиває по 3,3 голи за гру, тоді як рік тому у Паулу Фонсеки цей показник становив 2,57, а два роки тому – 2,0. Пропускають "гірники" на тому ж рівні (від 0,57 до 0,8 за матч). В середньому, кожен другий удар Шахтаря по воротах завершується влучанням у площину, а за кількістю передач донеччани практично ідентичні з Манчестер Сіті – 17,7 за хвилину (не більше 6% з них – довгі).

Команда біжить, створює і забиває, але також слід відзначити тактичну гнучкість головного тренера. Футболісти Шахтаря стали значно мобільніші: той же Степаненко з класичного хвилеріза перетворився на "півота", Патрік став якісно відкриватися в останній третині й забивати красиві голи, а з появою Коноплянки мережива навколо штрафного стали більш небезпечними – Євген, при всіх своїх недоліках, був одним з найкращих у Шальке в плані просуванні м'яча уперед. Тим же славиться і Тайсон, який значно впевненіше почуває себе на позиції "десятки", але може перевантажувати зону зліва, де є також і Ісмаїлі.

Коноплянка розповів, хто завадив йому перейти у турецький чемпіонат

Перевантаження зон – це взагалі основа основ футболу Луїша Каштру; іноді вони доходять до абсурдного оголення великих клаптиків поля, але для УПЛ таке підходить ідеально. В ЛЧ цей компонент буде виглядати більш стримано, але все одно це сильна зброя. Рафа Бенітес у статті "Як перемогти Манчестер Сіті" писав, що для проходу пресингу "містян" потрібно діяти вужче, а Норвіч на вихідних показав, як його потрібно долати. Маючи таку кількість швидких і технічних футболістів, Шахтарю по силах здолати тиск англійського монстра – головне, щоб у зоні м'яча була чисельна більшість.

Втім, не варто забувати і про мінуси. Коли Бенітес говорив про вузьку гру, він, в першу чергу, думав про оборону – а тут у донеччан великі проблеми. Саме через них вихід Коноплянки у такому матчі здається ризикованим, адже Ісмаїлі потрібна підстраховка. Справа ж у Шахтаря просто немає футболіста відповідного класу – при всій повазі до тактичного прогресу Болбата, стримати тиск Стерлінга важко навіть топ-захисникам АПЛ, а Марлос уже не в тому віці і кондиціях, щоб регулярно допомагати Сергію позаду.

Шахтар отримає чималий грошовий бонус від УЄФА за участь в єврокубках

З центром оборони також біда. По-перше, у Луїша Каштру просто не вистачає центрбеків – зараз він може розраховувати лише на Кривцова та Матвієнка (а в запасі тільки Бондар). Втім, за наявності Хочолави ситуація виглядала б не краще. По-друге – захисники Шахтаря вкрай вразиливі при пресингу, що прекрасно продемонструвала Зоря. Сіті ж завжди залишає велику групу футболістів між півзахистом та обороною суперника, агресивно пресингуючи його вже на першій стадії розіграшу м'яча – в цьому компоненті команда Пепа Гвардіоли є однією з найкращих у світі. Саме тому не віриться у відсутність пропущених голів з боку "гірників".

Сильні та слабкі сторони Манчестер Сіті

В першу чергу, слід відзначити вмотивованість "містян". У минулому сезоні вони виграли усі внутрішні турніри, але драматично вилетіли з ЛЧ; тепер же усі експерти одностайно говорять про курс на тріумф у Європі – навіть ціною поразки в АПЛ. Востаннє Пеп брав "вуханя" вісім років тому, після чого неодмінно вилітав у плей-офф від топ-клубів і навіть від Монако.

Саккі назвав Гвардіолу та Клоппа своїми наступниками

Часто невдачі ставали наслідком бажання каталонця підготувати на важливий матч що-небудь особливе – наприклад, дати футболістам самим обрати модель гри або ж змінити улюблену схему. Втім, вже було зроблено занадто багато помилок, щоб повторити їх знову. Сіті йде за трофеєм і бажає розпочати шлях до нього з перемоги.

Головною перевагою Манчестер Сіті, звісно ж, є статус суперклубу із суперчемпіонату. Шахтар всього кілька разів на рік грає у тому темпі, який йому запропонує чемпіон Англії, а про кількість і вартість зірок годі й говорити.

"Залишилося підкорити Всесвіт", – Гвардіола оригінально відреагував на комплімент Клоппа

У тактичному плані це одна з найсильніших команд у Європі – як правильно зазначив Рафа Бенітес, немає єдиного способу ведення гри проти Манчестер СІті. "Містяни" прекрасно адаптуються до викликів і підлаштовуються навіть у тих матчах, де вистачило б і голого класу. Наприклад, у поєдинку проти Брайтона суперник застосовував цікавий білд-ап при розіграшу м'яча від власних воріт – один із трійки центрбеків відходив далеко наліво за спини атакувальній групі Сіті. Гвардіола одразу відповів переходом на несподівану схему 4-2-4, яка давала контроль попереду. Результат – 4:0.

В плані пресингу Манчестер Сіті не є найсильнішим у Європі – за показником PPDA серед усіх топ-клубів він поступається Барселоні, Ліверпулю та низці інших грандів. Втім, за цифрою OPPDA (кількість власних передач на чужій половині поля перед оборонною дією суперника) "містяни" на дещицю поступаються лише одній команді у Європі – Інтеру (22,34 проти 22,44). Це означає, що у манкуніанців просто неможливо відібрати м'яч. Вони найкраще в світі долають контрпресинг суперника.

Зінченко посідає 2 місце за кількістю передач серед усіх гравців АПЛ – в компанії українця справжні монстри

Втім, і мінусів у нинішньому футболі Манчестер Сіті достатньо. В першу чергу, слід відзначити проблеми з грою в центрі оборони. Після відходу Компані та важкої травми Ляпорта "містяни" могли розраховувати лише на Отаменді та Стоунза, однак тепер вилетів і він. Втім, навіть якби Джон міг зіграти, це не стало б підсилинням для англійців, адже статистично саме ця пара центрбеків Сіті є найгіршою за весь роботи Гвардіоли в клубі. Середня кількість пропущених нею голів – 1.1. При цьому у 12% матчів з ланкою "Стоунз-Отаменді" манкуніанці пропускали більше трьох м'ячів, а "всуху" вони завершили лише 36% поєдинків.

Позицію центрбека теоретично може зайняти Уокер, який в останні роки став рідше робити свої знамениті швидкісні рейди і завжди знаходиться трохи позаду основної групи партнерів. Втім, традиційно Пеп за відсутності центрдефа опускав вниз когось із опорників, але тут є одне але – Фернандіньо, маючи подібний досвід, досить важко витримує темп топ-матчів. Суперники в центрі поля завжди намагалися тиснути саме через нього.

Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив та вперше програв, майстер клас для Шахтаря від аутсайдера АПЛ перед ЛЧ

Родрі був покликаний вирішити цю проблему, але опустити його назад Пеп не захоче – в опорній зоні йому потрібен швидкий хавбек-інтелектуал. За його відсутності команда різко збивається на фланги, а Гвардіола ненавидить такі ситуації; кроси – найгірше, що вміють робити "містяни". У цьому плані показовим був перший поєдинок проти Тоттенхема в 1/4 ЛЧ, де завдяки правильним переміщенням "шпорам" вдалося відібрати центр поля і перемогти.

Зліва у манкуніанців також проблеми, адже Зінченко в оборонних діях в новому сезоні не вражає. Достатньо згадати матч проти Ліверпуля у Суперкубку, коли Салах з-під нього завдав більше ударів, ніж увесь Сіті. Олександр добре підтримує атаку, але в обороні частенько помиляється. Після поразки від Норвіча саму українець отримав найнижчі бали від усіх ЗМІ й був жорстоко розкритикований фанатами.

Зінченко: Гравці Манчестер Сіті вже придивляються до квартир у Харкові

Словом, і проти Манчестер Сіті реально грати у футбол. Якщо Норвіч зумів, то чому цього не може Шахтар? Тим паче такий, який ми маємо прямо зараз.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди за всю історію провели чотири очних зустрічі – усі в рамках останніх двох сезонів Ліги чемпіонів. Тричі "гірники" поступилися "містянам", здобувши всього одну перемогу. Загальний рахунок протистояння – 12:2 на користь Манчестер Сіті.

2. Манчестер Сіті провів проти українських клубів вісім матчів – п'ять перемог, одна нічия та дві поразки. При цьому "містяни" програвали українцям виключно на виїзді.

3. Шахтар провів проти англійських клубів 16 матчів, в яких п'ять разів святкував перемогу, тричі грав внічию та вісім разів програвав. Загальний рахунок протистояння – 31:20 на користь Англії.

4. Україна має негативну статистику протистоянь проти англійських команд у ЛЧ та ЛЄ: 58 матчів, 13 перемог, 14 нічиїх, 31 поразка, Загальний рахунок протистояння – 98:56 на користь Англії.

5. Загальна вартість складу Манчестер Сіті у 10 разів переважає вартість складу Шахтаря – €1,26 млрд проти €137, 4 млн.

Кадрова ситуація

Головною інтригою з боку "гірників" було питання участі Тайсона, який у матчі проти Зорі отримав струс. Вчора він тренувався у загальній групі в шоломі, а на пресс-конференції Луїш Каштру повідомив, що бразилець вийде на поле. Натомість, на ньому не з'явиться травмований Давид Хочолава, а також Олександр Піхальонок – втім, останній і без пошкодження навряд чи б отримав місце у старті. Всі інші футболісти "гірників" готові до поєдинку.

Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Манчестер Сіті втратив через травми Лероя Сане, Джона Стоунза та Емеріка Ляпорта – їх ми точно не побачимо. Крім того, шлункову інфекцію підхопив Філ Фоден, який не прилетів до Харкова. Вже встиг відновитися від пошкодження Менді, однак поява скандального фулбека в основі малоймовірна – Пеп цінує Зінченка і тримає сувору командну дисципліну, а Бенжамін під останнє поняття вписується так собі. Інших проблем зі складом у "містян" немає, але цікаво, хто займе позицію центрдефа й у якій схемі вийде команда Гвардіоли.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Манчестер Сіті

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Агуеро, Стерлінг

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Шахтар дійсно підходить до матчу проти Сіті у набагато сильнішій формі, ніж та, що була рік тому. Команда Луїша Каштру більш агресивна, швидка й варіативніша у атаці – та і характер, з огляду на гру проти Зорі, у цього колективу набагато зубастіший. Варто також зазначити асистентів головного тренера "гірників", які керували останнім матчем в УПЛ: отримавши передматчеві настанови від Каштру, вони програли перший тайм, але у перерві самі перебудували тактику – і це вилилось у три голи за 15 хвилин.

Шахтар – Зоря: Коноплянка як джокер, трагічний рок-н-рол Скрипника і багато тривожних сигналів перед стартом в ЛЧ

Шахтар дійсно крутий, але проблема полягає в тому, що Манчестер Сіті сильніший у мільйон разів. Просто тому, що це Манчестер Сіті – гранд, в якому один футболіст може коштувати більше, ніж увесь склад донеччан (а він не найдешевший). Гранд, який кожного тижня грає на найвищих швидкостях проти команд під керівництвом найкращих тренерів у найбільш складній лізі світу. Зрештою, "містянам" просто гарно даються матчі проти Шахтаря – в двох попередніх поєдинках "гірники" зазнавали розгрому, а єдина перемога була здобута в останньому турі групового етапу над резервом англійців.

Крім статусу, Манчестер Сіті має височенну мотивацію. Команді потрібно стартувати в ЛЧ з перемоги, а також довести критикам, що осічка з Норвічем та п'ять очок відставання від Ліверпуля є звичайними випадковостями. Саме тому у позитивний результат Шахтаря в цьому поєдинку не віриться, але один гол підопічні Луїша Каштру повинні забити – занадто вже слабка оборона у англійців. У цій групі кожен м'яч буде на вагу золота, тож це не так і погано – втім, матч проти Сіті "гірники", з великою долей ймовірності, програють.

Михайло Юхименко

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів