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"Осталось покорить Вселенную", – Гвардиола оригинально отреагировал на комплимент Клоппа

17 сентября 23:11 71 Читати українською
"Осталось покорить Вселенную", – Гвардиола оригинально отреагировал на комплимент Клоппа
Хосеп Гвардиола / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с донецким Шахтером ответил на вопросы журналистов.

 

Среди прочего наставник "горожан" отреагировал на слова рулевого Ливерпуля Юргена Клоппа, который назвал Манчестер Сити лучшим клубом в мире.

Клопп назвал лучшую команду в мире – и это не Ливерпуль

"Ничего себе. Клопп действительно такое сказал? Он сказал, что Манчестер Сити – лучший клуб на Земле? Если так, мы постараемся покорить еще и всю Вселенную!" – цитирует Гвардиолу пресс-служба Шахтера.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Манчестер Сити покинул турнир на стадии 1/4 финала, а Ливерпуль стал победителем турнира, обыграв в финале Тоттенхэм.

Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 Шахтер – Манчестер Сити состоится завтра, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Шахтер - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
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