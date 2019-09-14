Шахтер – Заря: команда Скрипника неожиданно быстро открывает счет в матче УПЛ – у Тайсона сдают нервы

Шахтер и Заря встречаются в 7-м туре чемпионата Украины. Счет и отчет матча УПЛ 2019/10 читайте в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 17:00. За последние 6 игр между этими соперниками донецкий клуб одержал 5 побед и однажды сыграл вничью. Последний раз Заря побеждала "горняков" в декабре 2017 года. На выезде же луганский клуб обыгрывал Шахтер еще 3 года назад, когда тренерами команд были Вернидуб и Луческу. Команда Каштру возглавляет УПЛ, набрав максимальные 18 очков. Заря отстает на 7 баллов и делит третье место с Десной.

Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Исмаили замыкал подачу Марлоса с углового, который сам же и заработал. Первый удар на 6-й минуте оказался не очень точным. Заря остро отвечает. Быстрые забеги Громова и Михайличенко завершаются стандартом. Юрченко пробил из-за пределов штрафной, а Пятов перевел на угловой. А уже на 10-й минуте гости открыли счет. Громов выиграл силовую борьбу у Матвиенко, Кочергин подхватил и выдал Юрченко под расстрельный удар. Тайсон получил желтую за продолжительные и слишком эмоциональные претензии к судье, мол, надо было фиксировать фол в атаке, а не гол засчитывать. Рефери же решил отсудить в британском стиле.