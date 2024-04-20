Этим летом у УЕФА завершается соглашение с российским Матч ТВ по трансляции еврокубков. Вместо того, чтобы наконец разорвать сотрудничество со страной, которая ежедневно убивает украинцев, союз прибегнул к манипуляциям, чтобы продлить контракты.

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Местные СМИ сообщают, что со следующего сезона россияне продолжат смотреть матчи Лиги чемпионов, но транслятором станет Окко Sport. Продать права напрямую нельзя было из-за санкций, поэтому использовали "прокладку", зарегистрированную в Казахстане.

УЕФА без всяких тендеров отдал права на трансляции компании Quest Media. Ее связывают с бывшими топ-менеджерами российской премьер-лиги (РПЛ) и одной из букмекерских контор. Все эти махинации УЕФА осуществил, чтобы получить от россиян 25 миллионов евро (в такую сумму оценивают контракт на трансляции).