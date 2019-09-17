Зинченко: Игроки Манчестер Сити уже присматривают в Харькове квартиры

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким Шахтером.

"Игрокам Манчестер Сити уже не нужны экскурсии по Харькову. Они уже сами могут здесь их проводить, они не новички. Некоторые уже присматривют здесь квартиры (смеется. – примечание).

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Мы не смотрим на прогнозы букмекеров и на то, что говорят другие. Мы сфокусированы на своей игре и будем показывать максимальный результат. Мы нацелены на борьбу за все титулы, Лига чемпионов – особый турнир для нас.

Мои одноклубники после поражения от Норвича готовы уничтожить Шахтер? Я читал прессу и разговаривал с игроками. Многие сайты приводят слова неправильно. Это может показаться слишком грубым. Мы уважаем донецкий Шахтер и знаем, что это хорошая команда. Будем стараться показать свою игру и добиться положительного результата.

Правый фланг Шахтера? Могу назвать футболистов, которые будут там играть. Это квалифицированные игроки. Могу выделить Марлоса, я его хорошо знаю не только по играм за сборную. Будет интересно им противостоять", – цитирует Зинченко Sport.ua.

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