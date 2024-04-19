Имя Андрея Лунина уже второй день не сходит с уст футбольного сообщества Европы.

Ведущее испанское спортивное издание Marca поместило украинского кипера Реала на первую полосу своего очередного выпуска. Лунин двумя сейвами выиграл серию пенальти против Ман Сити и принес Мадриду выход в полуфинал ЛЧ.

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"На Этихаде он снискал славу, которая никак не приходила. Он заслужил продление контракта, который до сих пор не подписал. Подвиг против Сити короновал его как героя Мадрида", – не скупятся на комплименты эмоциональные испанцы.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Реал вышел на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 8 мая в Мадриде.

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