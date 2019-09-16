Коноплянка рассказал, кто помешал ему перейти в турецкий чемпионат

Евгений в присущем ему стиле рассказал, почему решил отказаться от очередного зарубежного вояжа и вернулся домой.

Летом турецкие СМИ активно сватали тогда еще игрока Шальке Евгения Коноплянку в турецкие топ-клубы – Фенербахче и Бешикташ. Однако, в конце концов, этот трансфер не состоялся и полузащитник сборной Украины вернулся на Родину – в донецкий Шахтер.

"Услышал слова Зеленского", – Конолянка интересно объяснил возвращение в УПЛ и ждет Ярмоленко

"В Турции может быть только один топ-игрок! Там уже есть Селя (Евгений Селезнев, – прим.). Куда с ним конкурировать? Это трудно, поэтому я решил взять другое направление", – пошутил Коноплянка в эфире программы Профутбол.

Напомним, 2-го сентября 2019 года Евгений подписал контракт с Шахтером после четырех лет не слишком удачных выступлений в Европе. По информации СМИ, Шальке получил за своего вингера 1,5 млн евро.

Шахтер – Заря: Коноплянка как джокер, трагический рок-н-ролл Скрипника и много тревожных сигналов перед стартом в ЛЧ