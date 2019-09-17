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Зинченко занимает 2 место по количеству передач среди всех игроков АПЛ – в компании украинца настоящие монстры

14:51 71 Читати українською
Зинченко занимает 2 место по количеству передач среди всех игроков АПЛ – в компании украинца настоящие монстры
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в рейтинг лучших игроков АПЛ по количеству передач. Более того – украинец занимает высокую вторую строчку

Александр Зинченко сыграл все 5 стартовых матчей Манчестер Сити в чемпионате Англии 2019/20. По количеству передач (393) 22-летний украинец занимает второе место соответствующего рейтинга среди всех игроков Премьер-лиги.

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Зинченко уступает только защитнику Ливерпуля Эндрю Робертсону (408 пасов). Замыкает тройку Вирджил ван Дейк – 388 передач, информирует официальный сайт АПЛ.

Напомним, уже завтра Зинченко может сыграть против Шахтера в 1-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 на ОСК Металлист.

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Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Манчестер Сити Манчестер Сити
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