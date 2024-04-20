Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о стиле исполнения пенальти Бернарду Силвы в четвертьфинале Лиги чемпионов против Реала.

"Все в порядке, он не забил пенальти... Бернарду не хотел этого, но такое случается.

Лунин использовал 33% шанса в серии против Сити – известны подсказка тренера и 2 звезды Реала, которые не захотели бить пенальти

В конце концов, находиться там, быть ответственным за все, когда это произойдет... Никогда не буду осуждать. Я имею большое уважение", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Напомним, судьба путевки в полуфинал ЛЧ решалась в серии пенальти, которую выиграл Реал. Андрей Лунин отбил два удара игроков Ман Сити. Чрезвычайно легко удалось переиграть Бернарду. Португалец пробил по центру, но украинец был готов – не прыгал в углы и легко забрал мяч в руки.

"Андрей превращается во вратаря без слабых мест": знаменитый кипер 90-х анализирует действия Лунина без эмоций