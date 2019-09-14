Норвич сенсационно победил Манчестер Сити – первое поражение Зинченко, неудачная репетиция "горожан" перед Шахтером

Манчестер Сити уступил Норвичу в поединке 5-го тура АПЛ и в не очень хорошем настроении отправится в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Норвич – Манчестер Сити начался в 19:30. После 4-х туров команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков, тогда как в активе новичка АПЛ только 3 пункта и текущее 19 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Александр Зинченко, который забил по голу в матчах за сборную Украины в ворота Литвы и Нигерии, вышел в стартовом составе Манчестер Сити. К слову, этот матч стал последним для "горожан" перед поединком Лиги чемпионов против Шахтера. Уже 18 сентября Манчестер Сити в Харькове сыграет против чемпиона Украины.

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Сити с первых секунд прогнозируемо захватил инициативу – уже на 3-й минуте Родри пробил после подачи углового, однако Крул легко забрал мяч. Активно по левой бровке забегал Зинченко, который регулярно получал передачи от партнеров, но в основном в центре поля. На 6-й минуте украинец получил неприятный удар в ногу, но продолжил игру. Спустя несколько секунд Александр в простой ситуации выпустил мяч в аут – вероятно, именно из-за повреждения. Впоследствии ошибку украинца повторил Отаменди, потеряв мяч в простом эпизоде. Гвардиола заметно занервничал. Неудивительно – его подопечные в первые минуты, мягко говоря, не впечатляли на фоне аутсайдера чемпионата.

Еще больше испанец занервничал на 19-й минуте. Зинченко после прострела с фланга выбил мяч на угловой, который стал роковым для Ман Сити. Кенни Маклин выиграл верховую борьбу и ударом головой расстрелял Эдерсона. 1:0 – Норвич неожиданно повел в счете и довел своих фанатов до экстаза.

Чемпион ответил ударом Стерлинга метров с 20-ти – немного неточно. Навес Зинченко вышел не слишком удачным, а в следующем эпизоде ​​Агуэро пробил над перекладиной. Норвич выдержал натиск и во второй раз шокировал именитых гостей. Быстрая контратака подопечных Фарке завершилась пасом Пукки на Кантвелла, а тот покатил мяч в пустые ворота. Настоящий холодный душ для чемпиона еще в первом тайме!

"Горожане" могли сразу сократить отставание в счете – после удара Стерлинга Норвич спасла штанга. Гости заметно занервничали занервничали – Зинченко попытался отобрать мяч у оппонента, когда он бросал аут, после чего упал на газон после контакта с соперником. Рефери провел профилактическую беседу, но обошлось без карточек. После этого украинец даже получил персональную порцию свиста трибун стадиона.

Чемпионы, по сути, провалили первый тайм. Очень не хватало "горожанам" Кевина Де Брюйне, который остался в запасе. Но гости все же забили необходимый гол до перерыва. Агуэро замкнул классную подачу Бернарду Силвы. 7-й гол Агуэро в АПЛ, который забивает в каждом матче чемпионата – феноменальный показатель! Аргентинец стал первым в истории Манчестер Сити игроком, который отличился в стартовых 5-ти поединках сезона.

Зинченко провел очень посредственный первый тайм – это отметило профильное издание Manchester Evening News. "Дважды сфолил, привез" угловой перед первым голом, а в целом выглядел не слишком активно. Медленный и несколько нервный". Оценка 4 – худшая в команде вместе с Гюндоганом. А вот от Who Scored украинец получил оценку 6,4 за первые 45 минут – высший балл среди всех защитников Манчестер Сити.

На второй тайм Гвардиола выпустил тех же исполнителей – среди них и Зинченко, который продолжал получать порцию свиста трибун при каждом контакте с мячом. Практически сразу Норвич мог забивать в третий раз. Пукки обокрал Стоунза, но пробил не слишком удачно в дальний угол. Впрочем, уже в следующей атаке лучший игрок августа в АПЛ переправил мяч в пустые ворота после ужасной ошибки Отаменди и перехвата Буэндиа. 3:1 – Гвардиола был шокирован.

Вместо Гюндогана и Давида Силвы вышли Де Брюйне и Жезус. И тут же "горожане" создали момент, но Агуэро помешали нанести акцентированный удар. Гвардиола выпустил Мареза, но алжирец растворился на поле. Стерлинг классно навесил на Агуэро, однако тот пробил выше. Лишь на 88-й минуте команда Гвардиолы сократила отставание. Родри мощным ударом поразил ворота Крула, забив свой дебютный гол за команду Гвардиолы. 3:2 – на большее у гостей не хватило времени, хотя нечто похожее на финальный штурм они все же организовали. В частности, Крул забрал мяч после ударов Агуэро, Жезуса и Стерлинга.

Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение и не в лучшем настроении отправится в Харьков на поединок против Шахтера, который пройдет уже в ближайшую среду. Александр Зинченко впервые в карьере проиграл в АПЛ, выйдя в стартовом составе.

Норвич одержал вторую победу в чемпионате, набрал 6 очков и поднялся на 12-ю позицию. У Манчестер Сити 10 пунктов – это второе место в 5-очковым отставанием от Ливерпуля. Борьба за чемпионский титул начинается!