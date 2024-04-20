"Если я буду что-то лестное говорить о Лунине относительно матча в Манчестере, то это будет Капитан Очевидность. Ведь все на поверхности. Все все видели и все все понимают, поэтому мои комментарии будут излишни.

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Если же посмотреть на то, что я говорил об Андрее в течение последних 6 лет, сколько он является футболистом Реала, то это было всегда одно и то же: ему стоит ждать, чтобы получить доверие играть в составе. Все человеческие качества для того, чтобы стать номером один, у него были с самого начала испанской карьеры. А вот опыта игры в таком клубе не было. Именно сейчас для украинского вратаря настал его звездный час.

А относительно информации о возможном уходе Лунина из Реала и переходе в Баварию... Мне кажется, что это больше слухи, чем реальность. Лунину в Мадриде все нравится, и в клубе, в котором играет, тоже. Что еще может быть лучше – как для футболиста и для человека любой профессии? Здесь как в известной поговорке: "От добра добра не ищут". Другое дело, что Бавария, возможно, хотела бы его у себя иметь. Однако отпустит ли своего основного вратаря Реал – это большой вопрос", – сказал Худжамов в комментарии Sport.ua.

Напомним, Реал уже предложил Лунину новый контракт на значительно улучшенных условиях, однако украинец может не захотеть снова садиться на скамейку запасных после возвращения Тибо Куртуа.

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