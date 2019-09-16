Норвич – Манчестер Сити: "канарейки" продемонстрировали, как выходить из-под прессинга команды Зинченко

Игроки Норвича показали впечатляющее взаимопонимание при выходе из-под прессинга Манчестер Сити.

Норвич наглядно показал, каким образом следует выходить из-под прессинга Манчестер Сити в матче АПЛ.

Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча

"Канарейки" выложили видео с подписью "обходим прессинг с помощью нашей философии" в своем твиттере, где игроки передачами в одно касание разбираются с более именитым соперником.

Напомним, Норвич сенсационно обыграл Манчестер Сити (3:2), а "горожане" уже отстают на 5 очков от Ливерпуля.

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