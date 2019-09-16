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Норвич – Манчестер Сити: "канарейки" продемонстрировали, как выходить из-под прессинга команды Зинченко

16:24 49 Читати українською
Норвич – Манчестер Сити: "канарейки" продемонстрировали, как выходить из-под прессинга команды Зинченко
Норвич – Манчестер Сити – 3:2 / твиттер ФК Норвич

Игроки Норвича показали впечатляющее взаимопонимание при выходе из-под прессинга Манчестер Сити.

18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхио Агуэро 45’
Родриго Эрнандес 88’
18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхио Агуэро
50’ Теему Пуккі
88’ Родриго Эрнандес

Норвич наглядно показал, каким образом следует выходить из-под прессинга Манчестер Сити в матче АПЛ.

Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча

"Канарейки" выложили видео с подписью "обходим прессинг с помощью нашей философии" в своем твиттере, где игроки передачами в одно касание разбираются с более именитым соперником.

Напомним, Норвич сенсационно обыграл Манчестер Сити (3:2), а "горожане" уже отстают на 5 очков от Ливерпуля.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Норвич - Манчестер Сити Норвич Норвич
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