Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер встречается с Манчестер Сити в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Шахтер – Манчестер Сити, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер – Манчестер Сити, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер подходит к игре явным аутсайдером. Специалисты William Hill победу чемпиона Украины оценивают грандиозным коэффициентом 10. По мнению букмекеров, Манчестер Сити не помешает выездной статус поединка – на выигрыш лучшей команды Англии можно поставить за 1.28.

Авторитетная контора Bwin солидарна с коллегами: мизерные шансы "горняков" на домашней успех представлены коэффициентом 10, а вероятная победа фаворита турнира в Харькове котируется 1.3. Ничья – 5.5.

Шахтер встретится с Манчестер Сити в третьей Лиге чемпионов подряд. Из предыдущих очных матчей можно выделить определенные закономерности.

– "Горожане" выиграли 3 матча из четырех, не пропустив в них ни одного гола. На "сухую" победу Сити в следующем поединке Bwin предлагает поставить за 2.15.

– В 75% чемпионы Англии и Украины в очной встрече пробивали стандартный тотал 2,5. Отчетная игра также ожидается результативной – на 3+ гола дают коэффициент 1.53.

– В прошлом сезоне в обоих матчах Шахтеру забивал Давид Силва. На третий подряд гол капитана Сити в ворота Шахтера выставили приличные цифры – 3.5. Фаворитами на забитые Шахтеру мячи выступают Серхио Агуэро (1.8) и Рахим Стерлинг (1.85).

В составе "горняков" голы больше других прогнозируют Жуниору Мораесу – 3.3. Вполне можно рассмотреть вариант с голом Евгения Коноплянки за 5.8 – звездный украинский сборник неплохо дебютировал за Шахтер.

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Напомним, что Шахтер выиграл все 7 стартовых матчей чемпионата Украины и оторвался от конкурентов в турнирной таблице на 7 очков. Манчестер Сити за 5 туров АПЛ уже потерял 5 пунктов – в субботу команда Пепа Гвардиолы заслуженно проиграла Норвичу. На внутренней арене Сити отпустил Ливерпуль, но все равно считается главным претендентом на выигрыш Лиги чемпионов.