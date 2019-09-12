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Сакки назвал Гвардиолу и Клоппа своими преемниками

21:07 71 Читати українською
Сакки назвал Гвардиолу и Клоппа своими преемниками
Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп / Фото Reuters

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки не скрывает своего восторга от чемпионата Англии.

"Футбол Манчестер Сити и Ливерпуля похож на мой, и я очень ценю их философию, культуру и менталитет.

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Моя миланская команда была новатором, коллективы Гвардиолы и Клоппа действуют по этому же принципу. Я всегда любил развивать у своих игроков желание выходить за пределы своих возможностей.

Они думают как я. Мы обязаны сделать так, чтобы публика получала удовольствие от футбола. Построить большую футбольную команду сложнее, чем просто заявить об этом", – цитирует Сакки Daily Mail.

Напомним, после 4-х туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, Манчестер Сити на втором месте – 10 зачетных баллов.

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Теги
Италия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Арриго Сакки Арриго Сакки Милан Милан Ливерпуль Ливерпуль
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