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ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

21:10 373 Читати українською
Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

Динамо осуществило невероятный камбэк в матче 23-го тура УПЛ против Зари. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Динамо.

32’ Александр Караваев
54’ Максим Белый
69’ Максим Белый
 
Тамаш Кадар 53’
Виталий Буяльский 59’
Виктор Цыганков 63’
Виктор Цыганков 82’

Динамо смогло отыграться вдесятером с 0:2 в матче против Зари в Запорожье. Сначала за Зарю отличился Караваев, а чуть позже Бойко огорчил Белый, который стал героем и антигероем встречи.

Динамо в невероятном матче обыграло Зарю – яркий камбэк имени Цыганкова

Дело в том, что через несколько после гола Белый заработал удаление за фол последней надежды против Цыганкова, однако еще до удаления киевляне отыграли один гол усилиями Бульського.

А уж когда киевляне были в большинстве начался бенефис имени Виктора Цыганкова. Хавбек сначала классным ударом со штрафного сравнял счет, а на 82-й минуте вырвал победу для киевлян.

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