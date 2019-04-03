Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

Украина — 20:30 2017
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Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча – как это было
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Динамо в невероятном матче обыграло Зарю – яркий камбэк имени ЦыганковаУкраина — 20:26 1095
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"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українцяУкраина — 19:48 282
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Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та ІбруНидерланды — 16:12 691
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес КравцяИнтервью — 14:00 400