Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

Динамо осуществило невероятный камбэк в матче 23-го тура УПЛ против Зари. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Динамо.

Динамо смогло отыграться вдесятером с 0:2 в матче против Зари в Запорожье. Сначала за Зарю отличился Караваев, а чуть позже Бойко огорчил Белый, который стал героем и антигероем встречи.

Динамо в невероятном матче обыграло Зарю – яркий камбэк имени Цыганкова

Дело в том, что через несколько после гола Белый заработал удаление за фол последней надежды против Цыганкова, однако еще до удаления киевляне отыграли один гол усилиями Бульського.

А уж когда киевляне были в большинстве начался бенефис имени Виктора Цыганкова. Хавбек сначала классным ударом со штрафного сравнял счет, а на 82-й минуте вырвал победу для киевлян.