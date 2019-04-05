Алан Патрик: Шахтер готов к серии пенальти в матче с Динамо

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

"Мы прекрасно знаем друг друга, встречались уже много раз, команды не сильно меняются. Это правда, что Паулу Фонсека вместе с тренерским штабом всегда старается найти какие-то альтернативы, чтобы мы могли удивить противника. В воскресенье планируем показать свой футбол, постараемся управлять игрой, чтобы добиться победы.

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Несомненно, наша мотивация очень высока. Мы хотим победить и в Кубке, и в чемпионате страны. Понимаем, что в чемпионате имеем некоторое преимущество, но еще ничего не решено, о чем нужно помнить. Нам предстоит встреча в Кубке Украины, это игра на вылет, когда все решится в одном матче.

Конечно, мы знаем о пенальти. Есть еще пару дней, и мы рассматриваем все ситуации, которые могут случиться на футбольном поле. Шахтер будет стремиться решить все в основное время. Но если предстоит серия пенальти, мы также будем готовы, чтобы пройти дальше", – цитирует Патрика официальный сайт Шахтера.

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