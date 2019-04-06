Санжар: У Шахтера проблемы в обороне, у Динамо – наоборот

Украинский тренер Роман Санжар поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

"Да, с большой долей вероятности, победитель матча между Шахтером и Динамо будет главным претендентом на трофей. Но, есть надежда на то, что кубковые встречи – особенные.

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Если Шахтер или Динамо дойдут до финала Кубка Украины, победа в решающем поединке им не гарантирована. В финале, против кого-то из грандов выйдет очень мотивированная команда. И тогда все может случиться.

У Шахтера – проблемы в линии обороны, в то время, как в атаке все стабильно. У Динамо наоборот, есть вопросы к атакующей линии. Русин – хороший форвард, но еще молодой, и ему не хватает опыта.

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Увеличить эффективность действий на чужой половине поля способны Цыганков, который сейчас находится в отличной форме, и Вербич. Они очевидно создадут головную боль защитникам Шахтера", – цитирует Санжара Footboom.