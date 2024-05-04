Первая лига: Ингулец почти гарантировал путевку в УПЛ, Эпицентр вырвал победу и приблизил плей-офф за элиту
Состоялись воскресные поединки 7-го тура второго круга Первой лиги. Читайте обзор матчей на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 7-й тур, второй круг
Чемпионская группа
Эпицентр – Полтава – 3:2
Голы: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусич, 5, Щербак, 26, (пен.)
Кудривка – Ингулец – 0:3
Голы: Ситало, 36, 75, Квасов, 85
Прикарпатье – ФСК Мариуполь – 1:0
Гол: Хома, 47
Группа на выбывание
Чернигов – Буковина – 1:5
Голы: Мироненко, 30 – Андрейчук, 22, 54, (пен.), 65, Гончарук, 28, Новотрясов, 47
Диназ – Нива Тернополь – 2:0
Голы: Новиков, 24, Борисенко, 87
Удаление: Козак, 75 (Нива Т)
Горняк-Спорт – Хуст – 0:2
Голы: Приходько, 31, 56, (пен.)
В Первой лиге в воскресенье состоялось сразу 6 поединков. В чемпионской группе Ингулец фактически гарантировал путевку в УПЛ, разбив на выезде Кудривку. Дубль оформил Ситало (по голу в каждом из таймов), а Квасов под конец встречи поставил точку в матче.
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Эпицентр вырвал победу в игре с Полтавой. Марусич вывел полтавчан вперед на 5-й минуте, а Кравчук выровнял положение на 18-й. Полтава снова вышла вперед благодаря реализованному пенальти Щербака, но Стень и Мороз еще до перерыва оформили камбэк для Эпицентра. Прикарпатье в своем матче минимально одолело ФСК Мариуполь – единственный гол в матче в активе Хомы.
Также три матча состоялось и в группе на выбывание. Буковина разбила Чернигов, который имеет все меньше шансов на спасение от вылета. На 5 голов в собственные ворота (отметим хет-трик Андрейчука) черниговцы ответили голом Мироненко. Диназ уверенно обыграл тернопольскую Ниву благодаря голам Новикова и Борисенко, а тернополяне доигрывали в меньшинстве после удаления Козака.
А Хуст в битве за выживание победил Горняк-Спорт также со счетом 2:0 – дубль в активе Приходько. Эта победа позволила Хусту подняться в зону переходных матчей, набрав 23 очка, а Горняк-Спорт остался в зоне вылета с 20 пунктами.
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