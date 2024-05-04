Первая лига 2023/24, 7-й тур, второй круг

Чемпионская группа

Эпицентр – Полтава – 3:2

Голы: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусич, 5, Щербак, 26, (пен.)

Кудривка – Ингулец – 0:3

Голы: Ситало, 36, 75, Квасов, 85

Прикарпатье – ФСК Мариуполь – 1:0

Гол: Хома, 47

Группа на выбывание

Чернигов – Буковина – 1:5

Голы: Мироненко, 30 – Андрейчук, 22, 54, (пен.), 65, Гончарук, 28, Новотрясов, 47

Диназ – Нива Тернополь – 2:0

Голы: Новиков, 24, Борисенко, 87

Удаление: Козак, 75 (Нива Т)

Горняк-Спорт – Хуст – 0:2

Голы: Приходько, 31, 56, (пен.)

В Первой лиге в воскресенье состоялось сразу 6 поединков. В чемпионской группе Ингулец фактически гарантировал путевку в УПЛ, разбив на выезде Кудривку. Дубль оформил Ситало (по голу в каждом из таймов), а Квасов под конец встречи поставил точку в матче.

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Эпицентр вырвал победу в игре с Полтавой. Марусич вывел полтавчан вперед на 5-й минуте, а Кравчук выровнял положение на 18-й. Полтава снова вышла вперед благодаря реализованному пенальти Щербака, но Стень и Мороз еще до перерыва оформили камбэк для Эпицентра. Прикарпатье в своем матче минимально одолело ФСК Мариуполь – единственный гол в матче в активе Хомы.

Также три матча состоялось и в группе на выбывание. Буковина разбила Чернигов, который имеет все меньше шансов на спасение от вылета. На 5 голов в собственные ворота (отметим хет-трик Андрейчука) черниговцы ответили голом Мироненко. Диназ уверенно обыграл тернопольскую Ниву благодаря голам Новикова и Борисенко, а тернополяне доигрывали в меньшинстве после удаления Козака.

А Хуст в битве за выживание победил Горняк-Спорт также со счетом 2:0 – дубль в активе Приходько. Эта победа позволила Хусту подняться в зону переходных матчей, набрав 23 очка, а Горняк-Спорт остался в зоне вылета с 20 пунктами.

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