Оболонь сделала важный шаг в борьбе за выживание, обыграв ЛНЗ в матче 27-го тура УПЛ. Читайте обзор матча, который состоялся 4 мая 2024 года, на "Футбол 24".

Старт матча был перенесен почти на 20 минут из-за непродолжительной воздушной тревоги в Киеве. Уже на 2-й минуте ЛНЗ едва не повел в счете. Рыбалка пробил с линии штрафной, но удар заблокировал защитник (с подозрением на игру рукой). Мяч отскочил к Прядуну, но Максим низом попал в стойку.

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Черкасчане имели еще одну прекрасную возможность забить. Игроки ЛНЗ втроем выбегали на защитника с вратарем, Молло с левого фланга отдал на свободного Яшари в центре штрафной, тот в касание пробил, но Кичак ногой совершил сейв. На 22-й минуте Оболонь ответила, и ответила результативно. Черненко навесил с углового, а Краснопир выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в ближний угол. Тарануха мог удвоить преимущество, но нападающему немного не хватило точности – мяч просвистел мимо стойки.

До конца первого тайма ЛНЗ имел две возможности издали, но надежно действовал Кичак. После перерыва моментов было не очень много, но именно черкасцы владели инициативой, поскольку им надо отыгрываться. Оболонь же немного подсела, однако отвечала контратаками. В итоге, "пивовары" удержали победный счет, в общем одержав лишь вторую победу после зимнего перерыва.

Таким образом, Оболонь набрала 25 очков и оторвалась от Вереса уже на 5 пунктов – киевская команда прервала серию из 6 матчей без побед. ЛНЗ с 32 баллами остался седьмым.

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