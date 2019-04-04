Шахтер встречается с Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало игры в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Динамо: матч Кубка Украины будет обслуживать арбитр Козыряцкий

Шахтер – Динамо, прогноз букмекеров на матч Кубка Украины:

Жребий подарил преждевременный финал турнира уже на стадии 1/4. В чемпионате Динамо проигрывает принципиальному сопернику 7 очков, поэтому национальный кубок может быть единственным шансом киевлян на трофей в сезоне. Шахтер же хочет выиграть "золотой дубль".

Все знают, что Александр Хацкевич умеет играть против "горняков". Впервые белорусский коуч проиграл Паулу Фонсеке в рамках УПЛ только в ноябре прошлого года, но тогда, несмотря на поражение, Динамо продемонстрировало хороший футбол. Команды встречались в финале предыдущего розыгрыша Кубка Украины. Тогда сильнее был Шахтер.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

На этот раз букмекеры снова отводят роль фаворита "оранжево-черным". Bwin победу Шахтера оценивает коэффициентом 1.8, а победу Динамо – в 4. Ничья в основное время – 3.4. Специалисты Bet365 более оптимистичны относительно шансов киевского клуба. В этой конторе на выигрыш "горняков" предлагают коэффициент 1.85, тогда как на успех "динамовцев" – 3.75, при ничьей за 3.5.

Украинские классические редко превращаются в голевую феерию. Вот и в кубковом матче много голов не прогнозируют. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить 1.8, а на соответствующий тотал меньше – с коэффициентом 2.

Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевые моменты матча языком цифр