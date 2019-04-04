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Исмаили: Динамо часто закрывается и просто ждет наши ошибки

13:35 26 Читати українською
Исмаили: Динамо часто закрывается и просто ждет наши ошибки
Исмаили / Goal.com

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями относительно матча 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

 

"Нас ожидает очень сложная игра. Шахтер – Динамо – это украинское классико. Далее пройдет только одна команда – мы рассчитываем только на победу. Важно как можно быстрее восстановиться после Александрии, чтобы быть готовыми к матчу Кубка.

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Сейчас начинаем изучать Динамо. Фонсека объяснит нам важные тактические моменты, и, надеюсь, в воскресенье мы будем полностью готовы и сможем хорошо себя показать. Мы прекрасно понимаем, что места для ошибок в Кубке нет и не будет – любая может стать роковой. Цель Шахтера – пройти дальше.

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В Украине сейчас все команды такие. Динамо или другой соперник – чаще всего они закрываются в обороне и просто ждут ошибки с нашей стороны, чтобы забить гол. Для нас важно все время оставаться сконцентрированными. Если не будем ошибаться в наших атаках, то не будем и терять мяч. Шахтер всегда забивает, и постепенно в ходе матча мы тоже сделаем это. Главное – не пропускать.

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Мы всегда чувствуем огромную поддержку в Харькове, особенно в Лиге чемпионов и во встречах с Динамо. Болельщики с нами, а это очень важно чувствовать на поле. Надеемся, что на трибунах и в этот раз будет много людей, и сделаем все, чтобы добиться победы и порадовать их", – сказал Исмаили в интервью официальному сайту Шахтера.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Исмаили Исмаили
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