Срна – о матче между Шахтером и Динамо: Хочу видеть драку, красные карточки

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, какими должны быть дерби между "горняками" и Динамо.

"Хочу видеть в матче между Шахтером и Динамо драку, красные карточки. Это положительно. Без этого – это не дерби. В прошлом году смотрел матч Динамо с Шахтером. Было скучно, нет эмоций.

"Два разных мира", – Срна сравнил Серию А и УПЛ

Болельщики ждут не только футбола. Они хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей. Я это любил, но не делал такое специально. Уважаю игроков Динамо, президента и болельщиков. Но я был капитаном Шахтера и делал все для победы", – сказал Срна в эфире телеканала "Футбол 1".

Санжар: У Шахтера проблемы в обороне, у Динамо – наоборот

Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится завтра, 7 марта, начало встречи в 17:00.