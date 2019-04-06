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Срна – о матче между Шахтером и Динамо: Хочу видеть драку, красные карточки

11:16 18 Читати українською
Срна – о матче между Шахтером и Динамо: Хочу видеть драку, красные карточки
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Бывший капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, какими должны быть дерби между "горняками" и Динамо.

 

"Хочу видеть в матче между Шахтером и Динамо драку, красные карточки. Это положительно. Без этого – это не дерби. В прошлом году смотрел матч Динамо с Шахтером. Было скучно, нет эмоций.

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Болельщики ждут не только футбола. Они хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей. Я это любил, но не делал такое специально. Уважаю игроков Динамо, президента и болельщиков. Но я был капитаном Шахтера и делал все для победы", – сказал Срна в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится завтра, 7 марта, начало встречи в 17:00.

Теги
Кубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Дарио Срна Дарио Срна
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