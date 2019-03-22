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Соломон больше всего прибавил в стоимости, Цыганков запрыгнул в топ-3 самых дорогих игроков УПЛ

21:16 139 Читати українською
Соломон больше всего прибавил в стоимости, Цыганков запрыгнул в топ-3 самых дорогих игроков УПЛ
Виктор Цыганков / nsc-olimpiyskiy

Молодые таланты Шахтера и Динамо получили солидный плюс к своей рыночной стоимости.

Популярный портал Transfermarkt обновил рыночные цены некоторых футболистов украинской Премьер-лиги. Самым дорогим игроком нашего чемпионата остался левый защитник Шахтера Исмаили – его стоимость ресурс не пересматривал (18 млн евро). А вот топ-3 изменился.

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков на второй строчке догнал капитана Шахтера Тайсона. Согласно сегодняшнему обновлению, стоимость Цыганкова увеличилась на 3 миллиона евро – теперь он стоит 13 млн по версии портала (столько же, как и Тайсон).

В первую пятерку ворвался новичок Шахтера Тете – его оценивают в 10 миллионов. Хотя в реальности "горняки" заплатили Гремио 15 млн за бразильца.

Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клуба

Топ-6 самых дорогих игроков УПЛ:

Больше всего в стоимости, согласно последним коррективам, добавил другой новичок донецкого клуба Манор Соломон. Израильский вингер подорожал на 3,5 миллиона – теперь его оценивают в 5 млн евро.

Отметим, что 3 игрока сборной Украины номинально подорожали на 1 миллион евро: Жуниор Мораес (теперь 4 млн), Николай Шапаренко (теперь 3,5 млн), Виталий Миколенко (теперь 2 млн). Повысилась стоимость еще 3 украинских защитников: Николай Матвиенко получил +500 тысяч евро (теперь 3 млн), а Артем Шабанов и Валерий Бондаренко – по +300 тысяч евро (теперь 1,5 и 1 млн соответственно).

Единственным из топов, кто подешевел, стал Денис Гармаш. Портал скинул ему 500 тысяч евро и оценил в 4 миллиона.

Cоль – 2-й испанец и 8-й самый дорогой центрфорвард для Динамо, киевляне заплатили почти половину его рыночной стоимости

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