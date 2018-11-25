Олимпик – Заря, Черноморец – Арсенал-Киев: анонс матчей УПЛ

В рамках 16-го тура УПЛ Олимпик принимает Зарю, а Черноморец сыграет против Арсенала-Киев. Анонс и прогноз на матчи читайте на Футбол 24.

Олимпик – Заря

25 ноября, 14:00, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Иван Бондарь (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Олимпик сейчас находится в ужасной форме. В крайних шести поединках команда проиграла четыре раза, а выиграла только один – в Одессе благодаря ужасной ошибке защитника удалось победить кризисный Черноморец. Почти все эти матчи состоялись под руководством Вячеслава Шевчука, которого назначили по ходу сезона и под которым уже, возможно, начинает шататься кресло – не просто же так во время товарищеской игры против Динамо заметили Юрия Максимова. Так или иначе, но сегодня донеччане получают последний шанс навязать конкуренцию за первую шестёрку, до которой и так уже семь очков. Возможно, это и не главная задача Олимпика на сезон, но, в любом случае, тандему Шевчук-Ротань нужна сегодня только победа.

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Заря заинтересована в ней не меньше. Ворскла после поражения Мариуполю находится на расстоянии трёх очков, а Александрия вряд ли сегодня сможет удержать давление Динамо. Если луганчане победят сегодня, то они реанимируют, казалось, уже проигранный сезон и вернутся в борьбу за критически важные бронзовые медали. Игровая форма позволяет подопечным Юрия Вернидуба надеяться на успех: в последних трёх матчах команда не уступала и дважды выигрывала – и в прошлом туре уверенно прибила не абы-кого, а львовские Карпаты. Словом, Заря сейчас на ходу.

Статистика противостояния Олимпика против Зари

Всего: 11 матчей, 2 победы Олимпика, 4 ничьи, 5 побед Зари. Разница мячей – 9:21.

В Премьер-лиге: 11 матчей (+2, =4, -5, 9:21)

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Серьёзных проблем с составом оба наставника не имеют. Дисквалифицированных среди игроков обоих коллективов нет, а единственным футболистом, который не сможет принять участие в матче, является вратарь Олимпика Владимир Крынский.

"Изюминки" матча:

– Олимпик в роли хозяев не побеждает Зарю в течение четырёх матчей (три поражения и ничья)

– "Олимпийцы" выйдут на поле в футболках с новой эмблемой клуба.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Заря

Олимпик: Махновский – Зубейко, Кравченко, Гришко, Немчанинов – Гай, Вакуленко – Ксёнз, Политыло, Балашов – Шиндер

Заря: Фелипе – Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Силас, Харатин – Караваев, Леднев, Хомченовский – Рафаэль

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Олимпик умеет вязать игру соперника, терпеть и извлекать очки из равных и даже проигрышных матчей, но не в той форме, в которой находится сейчас – и не против такой Зари. Для донеччан сезон фактически уже проигран, так что луганчанам нужно в этом поединке больше. Подопечные Юрия Вернидуба должны добыть непростую, но заслуженную победу.

Черноморец – Арсенал-Киев

25 ноября, 17:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Битва двух йокодзун со дна турнирной таблицы могла сегодня и не состояться, ведь на стадионе в Одессе не подают тепло. Тем не менее, генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра заверил, что команды таки выйдут на поле, несмотря на все проблемы – и это очень важно, ведь последний раз его команда цеплялась за очки аж в августе. Именно благодаря летнему отрезку, в котором "моряки" выглядели очень симпатично, одесситы находятся на предпоследней позиции, что позволяет надеяться на плей-офф за выживание – хотя в свете новостей о возможном расширении УПЛ до 16 клубов возможно, вылетать никому и не придётся. Так или иначе, но Черноморцу нужно сегодня хотя бы не проиграть.

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Более слабого соперника было бы невозможно представить, но у Арсенала-Киев, в отличие от подопечных Ангела Червенкова, является "недавняя" победа – киевляне в начале октября на выезде неожиданно прибили Ворсклу. Данный успех был достигнут под руководством Вячеслава Грозного, но после того были только одни поражения – хотя сама команда выглядела относительно перспективно. Если одесситов губит молодость, нефарт и психологическая яма, то "канониры" страдают больше от несыгранности и проблем в клубе. В любом случае, нахождение на последней позиции никому не бывает приятным, поэтому Арсенал-Киев должен сегодня быть невероятно мотивированным. У кого ещё побеждать, как не у кризисных одесситов?

Статистика противостояния Черноморца против Арсенала-Киев

Всего: 31 матч, 12 побед Черноморца, 6 ничьих, 13 побед Арсенала-Киев. Разница мячей – 26:32.

В Премьер-лиге: 30 матчей (+11, =6, -13, 24:31)

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Кадровая ситуация команд близка к идеальной. Травмированных нет, а единственным игроком на оба состава, который нарвался на дисквалификацию, является защитник Черноморца Дмитрий Рыжук. Правда, Арсенал-Киев разорвал контракты с Марко Николичем и Иваном Еличем, однако они всё равно были глубокими резервистами.

"Изюминки" матча:

– Безвыигрышная серия "канониров" во встречах с "моряками" продолжается пять матчей (две ничьи и три поражения)

– Черноморец с 31 августа проигрывает в УПЛ в течение антирекордных для клуба девяти матчей.

– "Моряки" проведут 350-й домашний матч в элитном дивизионе.

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Арсенал-Киев

Черноморец: Кожухарь – Романюк, Грачёв, Мищенко, Трубочкин – Савченко, Бабенко, Чорний – Семенив – Коваль

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Акакпо, Сагуткин, Дубинчак – Добровский, Вакулко – Семенюк, Фещук, Лола – Акулинин

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды имеют слишком много проблем, чтобы надеяться на уверенную победу даже друг над другом. Матч должен пройти трудно, скучно, с большим количеством борьбы и небольшим – голов. Результативная ничья является наиболее вероятным результатом этой встречи.