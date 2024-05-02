Два претендента на чемпионский титул – донецкий Шахтер и киевское Динамо – практически синхронно одержали победы в перенесенных матчах УПЛ. "Горняки" в Киеве разобрались с кризисным Черноморцем (4:1) благодаря хет-трику бразильского новичка Марлона Гомеса, а столичная команда разгромила Верес (3:0). За киевлян дебютным голом отметился Матвей Понамаренко, которого из-за антропометрии уже называют "новым Довбиком".

Через тур грандов ждет украинское Классическое, которое может добавить интриги в чемпионской гонке: по состоянию на сегодня Шахтер опережает Динамо на 4 очка. Вашему вниманию обзор поединков украинского мидвика и хитрости, к которым прибегли игроки обеих команд, чтобы избежать дисквалификации на вышеупомянутое Классическое в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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