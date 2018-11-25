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Грозный рассказал, как реализовать проверку комитета арбитров ФФУ

24 ноября 22:21 46 Читати українською
Грозный рассказал, как реализовать проверку комитета арбитров ФФУ
Вячеслав Грозный / Фото из соцсетей

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный поддержал идею проверки комитета арбитров ФФУ.

"Нужна комиссия, в которую войдет группа команд. Они будут принимать решения совместно со специалистами относительно судейства.

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Судейский комитет также будет участвовать в оценке действий арбитра", – сказал Грозный для спецпроекта "Афера по-итальянски" ТК ZIK.

Напомним, некоторые украинские клубы поддержали инициативу проверки комитета арбитров ФФУ.

Главным результатом этой проверки должен стать отчет председателя комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи о проделанной работе.

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Теги
Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Арсенал-Киев Арсенал-Киев Комитет арбитров ФФУ Лучано Лучи
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