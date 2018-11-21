Директор стадиона Черноморец: Если тепло не подадут, то матч против Арсенала-Киев придется отменить

Директор стадиона Черноморец Сергей Сиволап рассказал, что матч между одесситами и Арсеналом-Киев может не состояться из-за проблем с отоплением.

"Вот уже две недели мы безуспешно пытаемся получить тепло на стадион. Причем, промедление с подачей – совершенно беспричинное. Долгов за отопление у стадиона нет.

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Мы не можем добиться вразумительного ответа от гортеплосети и, к сожалению, вынуждены констатировать факт: если тепло не подадут, то матч придется отменить. Ведь здоровье спортсменов, болельщиков и зрителей – для нас превыше всего.

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Мы вынуждены будем поставить в известность руководство Премьер-лиги, средства массовой информации о таком положении дел, а дальше – это, так сказать, пусть санкции найдут виновников сложившейся ситуации", – цитирует Сиволапа Dilova.info.