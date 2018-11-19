Максимов был замечен на спарринге Динамо – Олимпик

Экс-игрок Динамо, Днепра и Вердера, а позже тренер ряда клубов Юрий Максимов присутствовал на контрольном матче между киевлянами и донецким Олимпиком (3:0).

Юрий Максимов был замечен в Конча Заспе на товарищеском матче между киевским Динамо и донецким Олимпиком (3:0), сообщает Динамомания. Цель его приезда пока неизвестна.

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Последним клубом украинского специалиста была Кешла, с которой он выиграл Кубок Азербайджана, но был уволен в начале сезона 2018/19.

До этого Максимов работал в минском Динамо, ЦСКА Киев Оболони, Кривбассе, донецком Металлурге, Мордовии и Таразе.

