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Максимов был замечен на спарринге Динамо – Олимпик

10:59 120 Читати українською
Максимов был замечен на спарринге Динамо – Олимпик
Юрий Максимов / соцсети

Экс-игрок Динамо, Днепра и Вердера, а позже тренер ряда клубов Юрий Максимов присутствовал на контрольном матче между киевлянами и донецким Олимпиком (3:0).

Юрий Максимов был замечен в Конча Заспе на товарищеском матче между киевским Динамо и донецким Олимпиком (3:0), сообщает Динамомания. Цель его приезда пока неизвестна.

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Последним клубом украинского специалиста была Кешла, с которой он выиграл Кубок Азербайджана, но был уволен в начале сезона 2018/19.

До этого Максимов работал в минском Динамо, ЦСКА Киев Оболони, Кривбассе, донецком Металлурге, Мордовии и Таразе.

Теги
Олимпик Олимпик Динамо Киев Динамо Киев Юрий Максимов
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